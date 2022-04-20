Кикабидзе намекнул, что у поддержавшей Путина Канделаки нет мозгов

Знаменитый грузинский актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе прокомментировал поступок своей соотечественницы, телеведущей Тины Канделаки, которая публично поддержала войну в Украине и политику президента-диктатора Владимира Путина. Кинодеятель признался, что его не удивила позиция известной грузинки, которая называет своей родиной Россию.

Свое мнение артист высказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай в программе "Ходят слухи". Он намекнул, что у Канделаки нет мозгов, поскольку именно этот орган диктует человеку его гражданскую позицию.

Кикабидзе признался, что для него Грузия и родной Тбилиси всегда были превыше других жизненных ценностей. Тем не менее, творчество знаменитости всегда любили и за пределами его родины. В том числе и в России. Именно поэтому, когда актер осудил агрессию Кремля и поддержал Украину, в РФ его назвали предателем. Вахтанга Константиновича это удивило, поскольку он не является гражданином страны -агрессора.

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"Моя жена всегда мне говорила: "Вот у тебя все наоборот. У тебя на первом месте родина, на втором – друзья, а на третьем – семья". Но так меня мама воспитала. Недавно показали видео "Предатели родины". Там Макаревич, Меладзе, много моих коллег. И в середине – я. С микрофоном улыбаюсь. Но я же гражданин своей страны. Причем тут Кикабидзе? Я понимаю, что там меня любят. Они считали, что раз он у нас поет, значит он наш", – поделился музыкант.

А вот Тина Канделаки, хотя и родилась в Тбилиси, сейчас с триколором в руках на митингах в поддержку Путина кричит: "Мне не стыдно быть русской". По мнению Кикабидзе, это связано с низким уровнем интеллекта звезды.

"Для меня это неожиданностью не было. Дело в том, что все идет у человека с мозгов. Мозги ему диктуют, что он должен быть гражданином своей родины...", – прокомментировал актер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в том же интервью Вахтанг Кикабидзе предположил, что Путина накажет собственный народ, если он не добьется никаких успехов в войне с Украиной.