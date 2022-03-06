Кикабидзе: Путина ждет случайная смерть, его зароют свои же в Кремле

Грузинский актер, режиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе убежден, что если президент России Владимир Путин не погибнет в войне России с Украиной, его обязательно убьют свои же. В истории РФ было немало случаев таких "случайных смертей".

Как рассказал Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, президент страны-агрессора сделал все для того, чтобы его возненавидели во всем мире.

"Его [Путина] сами россияне зароют, если он не погибнет в этой войне... Думаю, уже собирается энное количество людей там, наверху, которые думают, как от него избавиться", – заявил актер. При этом он уточнил, что не имеет в виду российский народ.

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"Я говорю о Кремле. И не такие люди уходили из жизни. Это называли случайной смертью", – добавил Кикабидзе.

По его словам, за убийства людей и разрушения украинских городов и сел Владимир Путин обязательно ответит в Международном уголовном суде в Гааге.

"Сам Кремль должен подумать, как закончить эту войну. Те, кто сидел и молча слушал его заявления до начала показа этого огромного количества танков", – подытожил Кикабидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский историк Борис Акунин пояснил, кто подтолкнул Владимира Путина объявить войну Украине. Он убежден, что президент РФ зависит от своего окружения.