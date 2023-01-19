Гроб Вахтанга Кикабидзе украсили украинским флагом: как прошло прощание с актером в Тбилиси

Накануне, 18 января, закончилось прощание с культовым грузинским актером и другом Украины Вахтангом Кикабизде в Тбилиси. Гроб звезды украсили двумя флагами – украинским и грузинским.

Видео дня

Такое решение приняла семья покойного актера, поскольку хорошо знала о его любви к свободному украинскому народу. OBOZREVATEL решил рассказать, как прошло прощание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Панихида была организована в церкви Кашвети на проспекте Руставели с 17 по 18 января. За это время поклонникам и близким Кикабидзе позволили попрощаться с ним.

Возле гроба актера разместили его фотографии и роскошные венки с живыми и искусственными цветами. Некоторые из них приносили с сине-желтыми лентами. Закрытый гроб звезды был покрыт двумя флагами.

Похороны легендарного актера пройдут 19 января. По завещанию он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.

По данным информационного портала "Новости Грузия", на церемонию прибудет министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он якобы должен зачитать речь от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84-х лет. За свою долгую и успешную карьеру он успел порадовать миллионы зрителей своим безупречным актерским талантом, сыграв более чем в 20 картинах, из которых у восьми артист играл главную роль.

Кикабидзе был настоящим другом Украины. После полномасштабного вторжения он открыто осудил действия путинского режима. Впрочем, делал это и с 2014 года. Что говорил Кикабидзе о войне в Украине – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, незадолго до смерти актер дал интервью Ксении Собчак, где ответил, что нужно сделать диктатору Путину, чтобы сохранить жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!