'Бог все видит, гадости наказуемы': Кикабидзе спрогнозировал судьбу Путина

Грузинский актер и эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе предположил, что диктатора-президента России Владимира Путина "уберет" ближайшее окружение или судьба подготовит для него достойное наказание за совершенные преступления против человечества. По мнению звезды, за любую "гадость" человек должен быть наказан.

В этом артист убедился, изучая историю предыдущих диктаторов, трагически закончивших свою жизнь. Соответствующий комментарий раздался в интервью "Ходят слухи" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вахтанг Кикабидзе добавил, что кроме людского суда изверг может "рассчитаться" за все убийства и преступления после смерти.

"Мы же все христиане, если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История уже показала. Так и хочется этого. Ему вернуться назад будет очень тяжело", – сказал актер.

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Он выразил уверенность, что россиянам каждый день демонстрируют фейковые новости и насаждают пропаганду, поэтому они не выступили против кровавой политики диктатора.

По мнению певца, Путин, вероятно, болеет, ведь здоровый человек не способен с такой циничностью совершать зверства над мирным населением соседнего независимого государства.

Интересно, что Вахтанг Константинович вспомнил две итальянские фрески, на которых еще более 500 лет назад художники изобразили Антихриста, очень напоминающего русского диктатора. "Как будто с него срисовали", – обратил внимание собеседник журналистки.

Кроме этого, артист подчеркнул, что Европа и США должны и дальше поддерживать Украину, ведь никто из них точно не знает, решится ли россиянин напасть и на другие страны.

"Кто бы что ни говорил, но сейчас правительство Зеленского и украинский народ воюет и за них тоже. Войдет он в другие страны или нет, этого мы не можем сказать. Но они думают, что он может это сделать. Там же сидят люди, которые умеют анализировать", – говорится в комментарии знаменитости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Вахтанг Кикабидзе предположил, что Путина накажет собственный народ, если он не добьется никаких успехов в войне с Украиной.