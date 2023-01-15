Умер культовый актер Вахтанг Кикабидзе

Культовый грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, режиссёр и автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался. Ему было 84 года.

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Трагическую новость 15 января сообщило грузинское издание mtavari.tv. О причинах смерти пока не разглашается.

Кикабидзе дебютировал в кино в 1966 году в фильме "Встреча в горах". Всего в фильмографии легендарного актера насчитывается больше 20 картин, а среди наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Грито" и "Вот и весь разговор".

В качестве сценариста и режиссера снял два полнометражных фильма – "Будь здоров, дорогой" и "Мужчины и все остальные". У него было множество наград и премий.

Отметим, в октябре 2021 года скончалась супруга актера Ирина Кебадзе. Она была заслуженной артисткой Грузии и прима-балериной Тбилисского академического оперного театра.

После полномасштабного вторжения звезда активно поддерживал Украину и открыто осуждал действия путинского режима.

Как писал OBOZREVATEL, 10 января в возрасте 78 лет скончался один из самых влиятельных в мире гитаристов Джефф Бек. Причиной смерти стал бактериальный менингит.

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