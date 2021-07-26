7 звезд, которые отказались от ринопластики и не пожалели. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Звезды любят свою естественную внешность

Звезды корректируют лицо, чтобы на экране казаться красивее. Знаменитости увеличивают губы, делают кукольный нос и выразительные скулы. А вот самая популярная операция в шоу-бизнесе – ринопластика.

Однако известные актрисы и певицы доказали, что пластика не поможет построить успешную карьеру. OBOZREVATEL собрал красавиц, которые не обращают внимание на тренды и сохраняют натуральную внешность.

Известная актриса Сара Джессика Паркер снималась во многих фильмах. Она не меняла ничего во внешности и считает, что крупный нос – это ее особенность. Актрисе удалось построить очень успешную карьеру в Голливуде.

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Сара Джессика Паркер является популярной американской актрисой.

Успешная актриса Мэрил Стрип никогда не ложилась под нож пластических хирургов. Звезда получила премию "Оскар" и гордится своим внешним видом.

Мэрил Стрип не делала пластику.

Леди Гага имеет нетипичную внешность. Певица рассказывала, что не спешит делать ринопластику, ведь это ее индивидуальность и залог успеха.

Леди Гага имеет аристократическую внешность.

Американская актриса и модель Ума Турман часто колет инъекции ботокса, но не делала пластических операций. Звезда никогда не хотела уменьшить нос.

Ума Турман делает инъекции ботокса.

Неординарная и особая внешность Кейт Бланшетт подарила ей успешную актерскую карьеру в Голливуде. Звезда не собирается менять форму носа.

Кейт Бланшетт гордится натуральной внешностью

Британская актриса Рэйчел Вайс не делала инъекций и пластических операций. Она против искусственной внешности и может прогуливаться по улицам без макияжа под прицелом папарацци.

Рэйчел Вайс не считает свой нос недостатком.

Джулия Робертс тоже не делала пластику, хотя форма ее носа далеко от идеала. Всемирно известная актриса бережет свою индивидуальность.

Джулия Робертс не делала пластику.

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