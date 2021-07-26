7 звезд, которые отказались от ринопластики и не пожалели. Фото

Звезды корректируют лицо, чтобы на экране казаться красивее. Знаменитости увеличивают губы, делают кукольный нос и выразительные скулы. А вот самая популярная операция в шоу-бизнесе – ринопластика.

Однако известные актрисы и певицы доказали, что пластика не поможет построить успешную карьеру. OBOZREVATEL собрал красавиц, которые не обращают внимание на тренды и сохраняют натуральную внешность.

Известная актриса Сара Джессика Паркер снималась во многих фильмах. Она не меняла ничего во внешности и считает, что крупный нос – это ее особенность. Актрисе удалось построить очень успешную карьеру в Голливуде.

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Успешная актриса Мэрил Стрип никогда не ложилась под нож пластических хирургов. Звезда получила премию "Оскар" и гордится своим внешним видом.

Леди Гага имеет нетипичную внешность. Певица рассказывала, что не спешит делать ринопластику, ведь это ее индивидуальность и залог успеха.

Американская актриса и модель Ума Турман часто колет инъекции ботокса, но не делала пластических операций. Звезда никогда не хотела уменьшить нос.

Неординарная и особая внешность Кейт Бланшетт подарила ей успешную актерскую карьеру в Голливуде. Звезда не собирается менять форму носа.

Британская актриса Рэйчел Вайс не делала инъекций и пластических операций. Она против искусственной внешности и может прогуливаться по улицам без макияжа под прицелом папарацци.

Джулия Робертс тоже не делала пластику, хотя форма ее носа далеко от идеала. Всемирно известная актриса бережет свою индивидуальность.

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