Фото девушек, которые в попытке улучшить внешность изуродовали себя

Среди современных стандартов красоты – пышные губы, маленький нос, длинные ресницы и выразительные скулы. В погоне за совершенством женщины иногда превращают свою натуральную внешность в кошмар.

Некоторые из них уверены, что без пластики невозможно обойтись. OBOZREVATEL собрал фотографии жертв косметологов, изуродовавших свою внешность.

Блондинка Андреа Иванова из Болгарии стремится стать обладательницей самых пышных губ в мире. 23-летняя девушка регулярно делает уколы красоты.

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Кристина Рэй набила много экстравагантных татуировок, но главная особенность ее образа – огромные губы, на увеличение которых девушка потратила огромные деньги. Кристина также решилась на операцию по уменьшению губ, а также сделала ринопластику.

Благодаря своей неординарной внешности девушки становятся популярными в соцсетях. Блогер Анастасия Покрищук сама вводит уколы ботокса в скулы и губы.

К тому же, многие звезды стали жертвами пластической хирургии. Они были уверены, что их лицо не слишком ярко смотрится в кадре, поэтому решили перевоплотиться с помощью инъекций красоты.

Женщины становятся зависимыми от инъекций и ежемесячно посещают косметологов, чтобы получить очередную дозу ботокса. Искусственные лица девушек, которые злоупотребляют пластикой, выглядят одинаково плохо.

Природные размеры губ можно вернуть только с помощью операции или повторных уколов, растворяющих гиалуроновую кислоту. Врачи не гарантируют, что удастся избежать асимметрии лица или других побочных эффектов.

Блогеры неоднократно делились, что из-за огромных губ им трудно есть, иногда чувствуется дискомфорт и боль. Однако, девушки не останавливаются на "достигнутом".

Они хотят увеличить губы, чтобы казаться более сексуальными и привлекательными. Однако большинство мужчин утверждает, что им нравится естественная красота.

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