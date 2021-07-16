Фото девушек, которые в попытке улучшить внешность изуродовали себя
Среди современных стандартов красоты – пышные губы, маленький нос, длинные ресницы и выразительные скулы. В погоне за совершенством женщины иногда превращают свою натуральную внешность в кошмар.
Некоторые из них уверены, что без пластики невозможно обойтись. OBOZREVATEL собрал фотографии жертв косметологов, изуродовавших свою внешность.
Блондинка Андреа Иванова из Болгарии стремится стать обладательницей самых пышных губ в мире. 23-летняя девушка регулярно делает уколы красоты.
Кристина Рэй набила много экстравагантных татуировок, но главная особенность ее образа – огромные губы, на увеличение которых девушка потратила огромные деньги. Кристина также решилась на операцию по уменьшению губ, а также сделала ринопластику.
Благодаря своей неординарной внешности девушки становятся популярными в соцсетях. Блогер Анастасия Покрищук сама вводит уколы ботокса в скулы и губы.
К тому же, многие звезды стали жертвами пластической хирургии. Они были уверены, что их лицо не слишком ярко смотрится в кадре, поэтому решили перевоплотиться с помощью инъекций красоты.
Женщины становятся зависимыми от инъекций и ежемесячно посещают косметологов, чтобы получить очередную дозу ботокса. Искусственные лица девушек, которые злоупотребляют пластикой, выглядят одинаково плохо.
Природные размеры губ можно вернуть только с помощью операции или повторных уколов, растворяющих гиалуроновую кислоту. Врачи не гарантируют, что удастся избежать асимметрии лица или других побочных эффектов.
Блогеры неоднократно делились, что из-за огромных губ им трудно есть, иногда чувствуется дискомфорт и боль. Однако, девушки не останавливаются на "достигнутом".
Они хотят увеличить губы, чтобы казаться более сексуальными и привлекательными. Однако большинство мужчин утверждает, что им нравится естественная красота.
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