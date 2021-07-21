Жертвы пластики и постаревшие секс-символы: как изменились самые красивые актрисы за 20 лет. Фото

Прошло 20 лет с момента звездного часа Моники Беллуччи, Джулии Робертс и других киноактрис, но они все так же прекрасны и молоды.

Однако некоторые из них сохраняют свою красоту с помощью пластической хирургии: сейчас в их лицах трудно узнать наших кумиров начала 2000-х годов. OBOZREVATEL решил сравнить, как выглядели тогда и как выглядят сейчас самые красивые актрисы мира.

Джулия Робертс, 53 года

Одна из самых главных актрис 90-х. Фильм "Красотка" сделал ее настоящей звездой, после чего каждую ее роль ждали миллионы поклонников по всему миру. Сейчас актрисе уже 53 года, но она по-прежнему держит себя в хорошей форме, ведет свою страницу в Instagram и иногда снимается в кино.

Видео дня

Основной ее доход сейчас приносит кинокомпания "Om Red Films" и благотворительность.

Дженнифер Лопес, 51 год

За эти годы Дженнифер Лопес из обыкновенной фанатки гламура превратилась в бессменного поп-идола и королеву эстрады. И она уже не так часто светится в фильмах, предпочитая киносъемкам съемки в рекламе. Также Джей Ло выпустила свой бренд одежды и косметики.

Своим главным секретом красоты она называет доброту и позитивное отношение к жизни, но это звучит не очень правдоподобно. Поскольку в свои 50 с хвостиком лет актриса выглядит не хуже, чем 20 лет назад, многие считают, что она использует филлеры.

Кэмерон Диаз, 48 лет

Актриса стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" и считалась одной из самых красивых актрис начала нулевых. Однако семейная жизнь и рождения ребенка заставили Диаз покончить с кинокарьерой.

Последние фильмы с ее участием вышли в 2014-м году. Больше актриса не снималась.

Моника Беллуччи, 56 лет

Итальянская актриса является одним из главных секс-символов 90-х. А для кого-то остается им и по сей день. В 56 лет Моника хоть и обзавелась глубокими морщинами, но все равно выглядит просто шикарно. Она решила совсем отказаться от пластики, чтобы стареть естественно.

Беллуччи продолжает сниматься в кино и рекламе.

Читайте также: Моника Беллуччи внезапно постарела: как менялась красота одной из самых сексуальных женщин планеты. Фото

Анджелина Джоли, 46 лет

Анджелина Джоли – голливудская актриса и продюсер, многодетная мать, посол ООН и женщина с безупречным вкусом. И хотя за последние годы, киноработы с Джоли можно пересчитать по рукам ("Малефисента: Владычица тьмы", "Те, кто желает мне смерти"), она часто подогревает интерес к своей персоне новыми интригами. Чего только стоит развод с Брэдом Питтом, смена пола одной из ее дочерей и мелкие романы.

Однако выглядит она безупречно на свой возраст благодаря диетам и дорогим косметологам.

Мег Райан, 59 лет

На пике своей популярности Райан была одной из главных любимиц Америки. Она снималась в большом количестве ярких фильмов и вела счастливый образ жизни. Но все испортила неудачная пластика. Первая пластика сильно исказила рот Мег. После этого было множество попыток исправить дефект, из-за чего Райан стала непохожа на саму себя.

Из-за вмешательства пластики у Райан также стало значительно меньше предложений сняться в кино.

Скарлетт Йоханссон, 36 лет

Свою первую главную роль Скралетт сыграла в 1996 году, в фильме "Воришки", однако настоящую славу ей принесла роль в фильме Софии Копполы "Трудности перевода". Блондинка с пухлыми губами и нежной кожей сразу покорила мир, получив титул одной из самых желанных женщин планеты. Сейчас актриса часто снимается в кино и продолжает держать планку с помощью спорта, диет и услуг бьюти-экспертов.

OBOZREVATEL ранее писал: