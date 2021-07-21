Фото девушек, пострадавших от неудачной пластики носа

Девушки в погоне за красотой не боятся ложиться под нож хирургов и тратят огромные деньги на пластические операции. Ринопластика – одна из самых популярных процедур в мире, однако улучшить внешность удается не всегда.

OBOZREVATEL собрал фото женщин до и после оперативного вмешательства. Все эти женщины остались недовольны своим лицом после операции.

Китайская модель и певица Гао Лю исчезла из публичного пространства, так как ее лицо изуродовал пластический хирург. Неудачная пластика привела к отмиранию тканей на кончике носа.

Видео дня

Российская певица Маша Распутина сделала много пластических операций на лице. Фанаты критикуют искусственную внешность звезды, которая почти полностью перекроила себя. Нос певицы после ринопластики стал слишком острым на кончике.

Неудачная ринопластика – это не только внешний дефект, но и проблемы с дыханием. У девушек на долгое время исчезает запах и искажается носовая перегородка.

В погоне за стандартами красоты девушки решаются на сложные операции, а потом всю жизнь жалеют о содеянном.

У этой пациентки искривленный нос и видимый эстетический дефект.

После ринопластики этой девушке пришлось делать две повторные операции, чтобы вправить носовую перегородку.

У блогера был идеальный натуральный нос, но девушка решилась на ринопластику. Теперь она не ведет блог и удалила страницу, поскольку стесняется своего искаженного лица.

Ранее OBOZREVATEL показывал: