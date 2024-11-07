Живёт в России, жалеет окупантов: что не так с Юрием Шевчуком из ДДТ, который хочет усидеть на двух стульях

Музыкант и лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук с начала полномасштабной войны никак не может решить, либеральный ли он россиянин, или все-таки путинист. Он поет антивоенные песни, но одновременно жалеет "пацанов в окопах".

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Сначала артист изображал оппозиционера и рассказывал о "новой России" с другой властью, поддерживал Украину, призывал остановить войну и "дискредитировал" российскую армию. Однако теперь, вероятно, устал и согласился с условиями жизни в РФ без активизма. OBOZ.UA решил вспомнить, как Юрий Шевчук пытался усидеть на двух стульях и делает это по сей день.

Еще до полномасштабного вторжения он называл войну, начатую Россией, трагедию. Одновременно певец рассказывал, как сочувствует украинцам и тоскует.

"Я думал, что я сойду с ума от этой трагедии: Россия – Украина. Беда. Я пытаюсь что-то делать, но наблюдать общую беспомощность мира перед выходом на эту новую "историческую арену"... тоска. И эти свинцовые шторы пока не раздвинуты. Поэтому я перестал "искрыть интеллектом". Я понял, что должен все это пережить, перелопатить в душе своей и найти какие-то ответы на проклятые вопросы", – рассказывал он до 2019 года.

Певец не умалчивал свою политическую позицию, что тогда, что сейчас. В первые дни полномасштабного вторжения Шевчук публиковал в соцсетях так называемую объяснительную записку, где заявлял, что не поддерживает войну: "Я, Юрий Шевчук, и группа ДДТ против войны! Миру – мир!"

В мае он на концерте произнес громкую политическую речь, где упоминал Украину. Перед словами, что родина – это не жопа президента, которую нужно целовать, солист напомнил фанатам, что в независимом государстве ни за что гибнут российские солдаты и мирные украинцы, которых убивают.

Но россияне этот инцидент не оставили без внимания и уже на следующий день силовики провели серьезный разговор с лидером ДДТ и составили на него протокол. Вокалист своей антипутинской деятельностью был в шаге от заключения, но, к его счастью, все обошлось разговором, который длился час за кулисами.

После этого инцидента артист почти перестал комментировать войну и критиковать власть, но периодически делился красноречивыми фразами. Тогда на волоске была карьера его группы ДДТ, ведь концерты по России массово начали отменять.

"В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть – это неправда, ложь!" – говорил Шевчук.

Затем он начал рассказывать о друзьях на фронте, которые "против войны", но почему-то воюют против украинцев и готовы убивать людей.

"Ни один из них каким-то зверем не был ни в одном конфликте, мне все говорили: "Служил родине, больше никому", – заявлял тогда артист. В то же время указанное им "служение родине" является тем же приказом убивать гражданских и военных другой страны, и касается это не только Украины, но и любого другого государства, против которого решили воевать русские.

Одним из последних его проявлений оппозиции было написание песни "Новости", которая якобы высмеивает пропагандистский бред, которым пичкают людей в стране-террористе, чтобы они поддерживали Кремль и его вождя.

После инцидента со "свободой слова" на концерте и последующим строгим разговором с силовиками россияне начали считать, что Юрий Шевчук убежал за границу и оттуда пишет новые песни, например "Новости". Однако на днях музыкальный критик Артемий Троицкий, которого на родине считают иноагентом, заявил, что вокалист сейчас живет в Санкт-Петербурге.

Он также предположил, что Шевчука до сих пор не отправили за решетку из-за оппозиции только из-за страха перед авторитетом: "Его боятся трогать. Он слишком авторитетен. Причем у него авторитет не только среди радикальной молодежи, на которую и президенту, и его администрации наплевать. Он очень популярен и среди военных, и среди ветеранов войны, и в Афганистане, и в Чечне... Такого человека называть предателем родины – это было бы смешно".

На днях Юрий Шевчук давал интервью, в котором открыто говорил о своих политических предпочтениях, критиковал Кремль, рассказывал о "хорошем будущем" России с другой властью и о жалости "пацанов в окопах". Артист также намекал на то, что россиянам нужно смириться с нынешней властью, потому что ее невозможно изменить.

"Они привыкли родиной называть нашу власть. Наша власть себя назвала родиной. Это неправильно. Наша власть – не родина. Эти ребята умрут через 10-20 лет, а родина останется. Значит, родина – это не власть. Родина – это не органы, охраны. Это не генералы нынешние, не адмиралы, не наши журналисты, пропагандисты. И все это исчезнет, и все это пропадет, а родина останется", – резюмировал он.

Одновременно с этим Шевчуку все же полностью запретили давать концерты в РФ, поэтому вокалист начал хвалить российских артистов, говорить только хорошее о коллегах-путинистах, таких как SHAMAN. "Они решили петь – а я решил молчать", – так прокомментировал Шевчук запрет петь на публику.

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