Из-за неназванных "общественных активистов" в России вполне серьезно решили проверить творчество Александра Пушкина на наличие пропаганды ЛГБТ. В частности, указанные "активисты" обратились в министерство культуры РФ с требованием проверить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях".

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Об этом пишут в пропагадистских масс-медиа страны-агрессора. СМИ по этому поводу осторожно выражают разные точки зрения и цитируют чиновников, у которых также нет единодушия.

В "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях" внимание "активистов" привлекла фраза Пушкина "по усам текло, да в рот не попало". Хотя эта фраза есть и в других русских сказках (и не только у Пушкина), "активисты" увидели "скрытый намек на гомосексуальные отношения" именно в словах Александра Сергеевича.

Известный адвокат российских поп-звезд Александр Добровинский (в настоящее время он пытается оправдать Киркорова, которого вновь обвиняют в пропаганде ЛГБТ из-за слов "котик-котик, дай мне в ротик") объяснил, что сказка Пушкина отнюдь не трогает традиционные ценности россиян. Напротив, на них построена.

Дело в том, что в московитских мифах герои очень часто лишь имитировали большие трапезы, чтобы обмануть нечисть, отравляющую пищу.

Российский паблик SHOT, первым обнародовавший требования "активистов", прокомментировал их соответствующим видео. Обратите внимание – в кадре российские медики "оказывают помощь" человеку.

Как сообщал OBOZ.UA, один из самых ярых пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в очередной раз устроил истерику в прямом эфире и набросился на предательницу Украины, перебежчицу и российскую пропагандистку Татьяну Монтян. Он выдал, что ее нужно отправить в колонию, а затем "выбросить из страны".