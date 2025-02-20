По информации моих источников, дальнейшее взаимодействие США и РФ предполагает не только личную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, но и визит в Россию делегации американских бизнесменов во главе с Илоном Маском. Сроки обговариваются, некоторые представители американской стороны считают, что спешить не стоит и необходимо тщательно подготовиться к этим событиям.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Саме бізнес є ключовою темою переговорів нової американської адміністрації та Кремля. З російської сторони надані цікаві пропозиції, що включають питання видобутку корисних копалин, зокрема в Арктиці, діяльність нафтових компаній тощо. Також частиною переговорів стало питання зняття санкцій з деяких росіян, чий бізнес вигідний американським компаніям або які мають специфічні заслуги перед людьми Трампа. На деяких зустрічах у Ер-Ріяді звучали прізвища Дерипаски, Фрідмана, Авена, Потаніна.

Переговорні групи США та РФ побудовані за єдиним принципом – до них входять наближені до перших осіб довірені люди, відповідальні як за політику, так і за прибуток. При цьому саме прибуток стоїть на першому місці. Ставити питання цінностей та міжнародного права за такого підходу безглуздо. Паралельно Путін веде діалог із Сі Цзіньпіном, який є важливим партнером у цій схемі.

Це дуже непроста ситуація, коли наймогутніша країна Заходу в першу чергу займається отриманням економічної вигоди, а вже потім – можливо – подумає про геополітику, якщо на ці "дурниці" залишиться час. Зараз єдина мова, якою можна розмовляти з Вашингтоном, – це мова цифр. Саме з цього і мають виходити всі, хто намагається будувати відносини з адміністрацією Трампа. На жаль, у Кремлі це зрозуміли раніше за інших.