США и России смертельно враждовали примерно 50 лет (с разной интенсивностью), а лупились в десна примерно 300 лет (с разной интенсивностью).

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Росія допомагала США у критичні 1770і та 1860і, США годували Росію у 1890і, 1920і та 1990і, збудували їй важку промисловість у 1930і та врятували життя у 1940і (янкі дали +50% усіх снарядів РККА і +100% міді та алюмінію, без яких жодних танків і літаків не побудуєш, +150% бензину, ну і +108% м'ясних консервів).

Кожна нова адміністрація США наприкінці ХХ – у ХХІ ст. починала із глибокого заглоту російської величі (крім Байдена, зате Обама перевиконав норму удвічі) заради союзу проти терористів чи китайців.

Коротше кажучи, Трамп не виняток, а правило, і нам доведеться трохи почекати, поки Москва з Вашингтоном учергове розсваряться.