Макрон объяснил, когда Франция может рассмотреть возможность отправки войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не намерен отправлять военных в Украину немедленно. По его словам, это возможно только после установления мира, который следует гарантировать Киеву.

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Заявление лидера страны 21 февраля привело издание Le Figaro. Отмечается, что в Европе продолжаются обсуждения всех аспектов этого вопроса.

"Я не принял решение завтра вводить войска в Украину, нет. В то же время мы рассматриваем отправку сил для гарантирования мира после того, как он будет достигнут", – сказал Макрон.

Он добавил, что европейские лидеры ведут дискуссию о возможном отправлении своих войск в Украину, чтобы предотвратить новое нападение РФ в будущем.

"Это дискуссия, которая есть между европейцами. Мы хотим, чтобы Россия не сделала этого снова, как она делала последние несколько лет. Я не буду решать отправлять войска сейчас, а скорее войска, чтобы гарантировать мир после завершения войны", – повторил президент Франции.

Напомним, что 18-19 он собирал лидеров разных политических партий в Елисейском дворце, чтобы обсудить вопросы безопасности в Европе и, в частности, российскую "экзистенциальную угрозу".

Во время этой встречи Макрон заверил, что "Франция не готовится отправлять сухопутные войска для участия в боевых действиях". Однако он поднял вопрос о возможности "проведения миротворческой операции под мандатом ООН, которая проходила бы вдоль линии фронта".

Также отмечалось, что Макрон предлагал разместить европейские миротворческие силы за будущей линией разграничения в Украине, а не непосредственно на ней. Однако четыре страны отказались от такого сценария.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поедут на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Французский лидер заявил, что планирует предупредить американского коллегу о том, что не следует идти на уступки России.

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