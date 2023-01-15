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Владелица "Мисс Вселенная", трансгендер из Таиланда Джакапонг Джакраджутатип рассмешила сеть своим выступлением на конкурсе. Видео

Анна Кравчук
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Владелица 'Мисс Вселенная', трансгендер из Таиланда Джакапонг Джакраджутатип рассмешила сеть своим выступлением на конкурсе. Видео

Новая владелица "Мисс Вселенная", трансгендер из Таиланда Энн Джакапонг Джакраджутатип рассмешила сеть своим выступлением в финале конкурса, который проходил в Новом Орлеане (США) в ночь с 14 на 15 января. Видео с бизнесвумен распространили в сети.

Видео дня

Фрагмент ее выступления появился в Telegram-канале "Культурная прачечная". На обнародованных кадрах тайская трансгендерная миллиардерша странно выкрикивает в микрофон неструктурированные предложения (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Когда купила конкурс красоты и не знаешь, что с ним делать", – описали видео в сети.

Отметим, Энн Джакапонг Джакраджутатип – глава JKN Global Media Co., крупнейшей дистрибьюторской медиакомпании Таиланда, которая сотрудничает с Walt Disney, Sony, CBS и другими гигантами, а также производит свой контент. А еще она одна из самых популярных медийных личностей страны. JKN выпускает свои шоу и распространяет в Таиланде зарубежный контент, включая документальные фильмы и болливудские драмы.

Магнат приобрела Miss Universe Organization за 20 миллионов долларов в октябре 2022 года. Впервые в истории владельцем этого конкурса стала женщина.

Напомним, победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бонни Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. Финальный выход модели в тот день чуть не сорвался из-за застежки.

Неприятным сюрпризом стал допуск к участию модели из страны-террориста России Анны Линниковой. Она заявила, что конкурс – "вне политики", но это совсем не повлияло на взбешенных пользователей, выразивших свое недовольство в ее профиле.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, участие конкурсанток из Украины и России едва не обернулось скандалом, когда Линникова устроила циничную провокацию. Россиянка попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

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