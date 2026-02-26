Вчерашнее (24 февраля – Ред.) обращение Дональда Трампа к Конгрессу — это абсолютно эталонный американский политический блокбастер. Мы же знаем: в США пиар всегда идет впереди всей планеты, а если выступает Трамп, то все должно быть САМЫМ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ В ИСТОРИИ. И знаете что? За этой блестящей голливудской оберткой скрывается сверхмощный бульдозер, который реально перепахивает ландшафт. Давайте разберем этот программный манифест, сохраняя улыбку там, где цифры улетают в стратосферу, но отдавая должное его мертвой политической хватке.

ЕКОНОМІКА, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Трамп заявляє про безпрецедентний економічний бум. 18 ТРИЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ нових інвестицій та 53 історичні рекорди на фондовому ринку. Слухаючи ці цифри, здається, що вільні гроші на Землі закінчилися, і інвестори почали прибувати прямо з Марса. Але біржа дійсно росте, а підхід до капіталу у президента залізобетонний.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОСВІТИ. Поява TRUMP ACCOUNTS — неоподатковуваних інвестиційних рахунків для дітей. Майкл Делл пожертвував туди 6.25 мільярда доларів. Це геніальний симбіоз держави та IT-гігантів. Хто відмовиться від такого піару? А для підростаючого покоління це реальний стартовий капітал.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Президент озвучив RATEPAYER PROTECTION PLEDGE. Корпорації, що будують дата-центри для ШІ, тепер зобов'язані зводити власні електростанції. Витончено і жорстко: держава перекладає інфраструктурні витрати на бігтех, захищаючи електромережі простих громадян. Розумний хід рівня топового антикризового менеджера.

ТАРИФНІ ВІЙНИ ПРОТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ. Трамп відкрито критикує рішення Верховного суду щодо своїх тарифів і обіцяє знайти альтернативні шляхи. 22 нобелівські лауреати з економіки помилилися, а він правий! Ну, це ж Трамп: якщо реальність не згодна з його планами, тим гірше для реальності. Зате торговельні договори перепідписуються суворо на умовах Вашингтона.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА: ІММІГРАЦІЯ ТА ВІЙНА З ШАХРАЙСТВОМ

У питаннях внутрішньої безпеки риторика безкомпромісна і б'є точно в ціль.

НУЛЬ НЕЛЕГАЛІВ ЗА 9 МІСЯЦІВ. Зовсім нуль! Муха не пролетить, миша не проскочить. Звичайно, ми розуміємо, що це магія красивих політичних звітів, але кордон дійсно прикрили максимально жорстко. Плюс просувається SAVE AMERICA ACT — суворий ID для виборців і скасування каламутного поштового голосування.

ІНІЦІАТИВА DELILAH LAW. Заборона на видачу комерційних водійських прав нелегалам. Історія з дівчинкою, яка дивом вижила, подана з ідеальним відчуттям сцени. Це політичний сторітелінг найвищого ґатунку, проти якого в опонентів просто немає аргументів.

ВІЙНА З ШАХРАЙСТВОМ. Віце-президент Джей Ді Венс вирушає у хрестовий похід проти корупції. Тільки в одній Міннесоті знайшли 19 мільярдів доларів махінацій. Трамп обіцяє збалансувати бюджет суто за рахунок спійманих казнокрадів. Амбітно? Вельми. Але сигнал місцевим елітам посланий недвозначний: федеральний центр йде за вашими заначками.

ГЕОПОЛІТИКА: ДЖЕЙМС БОНД НЕРВОВО ПАЛИТЬ ЗБОКУ

Зовнішньополітичний блок — це чистий екшен. Сценаристам бойовиків час на пенсію, Білий дім пише сюжети набагато крутіші.

ОПЕРАЦІЯ MIDNIGHT HAMMER. Прямий військовий удар по ядерних об'єктах Ірану. Повне знищення ядерної програми. Трамп підносить це як тріумф доктрини миру через силу. Ризики були колосальні, але переможців не судять — Америка знову диктує правила гри.

ЗАХОПЛЕННЯ НІКОЛАСА МАДУРО. Американський спецназ залетів до Венесуели, спакував диктатора і налагодив роботу з новим урядом Делсі Родрігес. Безпрецедентно, зухвало, неймовірно ефективно. Світ у шоці, Америка аплодує стоячи.

НАТО ТА 5 ВІДСОТКІВ. Змусити європейців платити 5 відсотків ВВП на оборону! Європейські міністри фінансів, мабуть, досі дихають у паперовий пакетик від панічної атаки, але платять. Якщо цей стандарт закріпиться, це назавжди переверне всю архітектуру глобальної безпеки.

ЗАКІНЧЕННЯ ВОСЬМИ ВОЄН. І швець, і жнець, і на дуді грець. Трамп заявляє про врегулювання безлічі конфліктів і повне повернення заручників з Гази. Щодо війни між Росією та Україною теж обіцяє розібратися у своєму стилі. Головне — залізобетонна впевненість!

СОЦІАЛЬНИЙ СЕКТОР: УДАР ПО КОРПОРАЦІЯХ З КОНСЕРВАТИВНОГО ФЛАНГУ

Трамп елегантно заходить на соціальне поле, захищаючи простого робітника, але робить це зі своїм фірмовим капіталістичним розмахом.

ЗАБОРОНА ВОЛЛ-СТРІТ СКОВУВАТИ ЖИТЛО. Заборона гігантським фондам масово купувати приватні будинки. Блискучий і своєчасний економічний крок для порятунку американської мрії від жадібності корпорацій.

МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦЕВТИКА. Найпотужніший удар по надприбутках страхових компаній. Запуск порталу TRUMPRX, де рецептурні ліки продаються за мінімальними світовими цінами. Якщо це запрацює як обіцяно, фармакологічне лобі буде плакати гіркими сльозами.

ЗАХИСТ ТРАДИЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ. Жорстка заборона на зміну статі неповнолітніми без відома батьків. Безвідмовний тригер, який намертво цементує консервативний електорат навколо свого сильного лідера.

ПІДСУМКОВИЙ ВИСНОВОК

Цей виступ — бенефіс президента, який відчуває себе на абсолютному піку форми. Так, діліть деякі цифри на два, а десь і на десять — це ж Америка, батьківщина агресивного маркетингу! Але факт залишається фактом: Дональд Трамп вміє не тільки продавати свою візію майбутнього, а й продавлювати найскладніші історичні рішення силою своєї непробивної харизми.

Він жонглює трильйонами, будує бігтех, відправляє спецназ наводити лад в інших країнах і повертає американцям гордість за свою країну. У великій політиці завжди є місце скепсису, але не можна не визнати: ця людина керує наддержавою з такою приголомшливою енергією, що половина світових лідерів на його тлі виглядає просто сонними мухами. Спостерігаємо далі, нудно точно не буде!