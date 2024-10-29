Уроженка Черкасс, певица-предательница Anna Asti (настоящее имя – Анна Дзюба ), поддерживающая режим диктатора Путина, "ворвалась" в музыкальные тренды Украины на платформе YouTube. Вышедшая 4 дня назад песня запроданки заняла 7 позицию топа и уже набрала почти полмиллиона прослушиваний.

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Весной 2024 года Дзюба стала российской "артисткой рока". На церемонии "Жара Music Awards" пропагандистка получала приз от не менее скандальной личности – ведущей Регины Тодоренко, отрекшейся от родной Одессы в пользу кровавых рублей. Уроженка Черкас Anna Asti уже не первый год пользуется успехом среди оккупантов – в 2023-м она также стала "певицей года" по версии RU TV.

В том же году изменница получила русское гражданство. Однако красный паспорт РФ чуть не отобрали у горе-артистки, ведь она попала в скандал блогера Насти Ивлеевой с "головой вечеринкой". В декабре 2023 года звездой заинтересовалось министерство внутренних дел России. В конце концов, после волны осуждения со стороны общества, Дзюба сбежала из РФ за границу, пока о скандале все не забыли.

Вернувшись в Москву Asti занялась "отбеливанием" репутации – "пожертвовала" 4 миллиона рублей (более 1,5 миллиона гривен) на счет фонда "Доктора Лизы". Эта организация была подмечена в незаконном вывозе детей с оккупированных украинских территорий, в частности из Донецка, в Россию. Тогда певица не только стала спонсором преступной деятельности, но и посетила воспитанников. "Anna Asti вернулась в медиапространство с добрыми делами! Артистка приехала в подопечный фонд "Доктора Лизы" и перевела на счет организации 4 миллиона рублей. Вместе с детьми и их близкими Аня провела несколько часов. В финале они хором исполнили композицию "Феникс", – говорилось в пропагандистских медиа.

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