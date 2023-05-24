Украинка стала 'лучшей певицей года' в России: кто из предателей ее поддержал

Накануне в России состоялась церемония награждения премии RU TV, где лояльным к террористическому путинскому режиму звездам вручили статуэтки за их музыкальные достижения. "Певицей года", по версии россиян, стала украинская артистка-предательница Анна Асти (настоящее имя – Анна Дзюба).

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Она также забрала еще три награды, среди которых "песня года" и "прорыв года". Со сцены уроженка Черкасс поблагодарила россиян и заявила, что "не зря" для них пела (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артистка исполнила несколько своих русскоязычных хитов, чтобы развлечь публику пропагандистского канала и, как всегда, ни словом не обмолвилась о геноциде своего народа.

Поддержать звезду на премию пришли такие же предатели Украины, как она сама. Среди принявших участие в событии были уроженец Донецка Александр Ревва (Артур Пирожков) и одессит Стас Костюшкин, который снова спел в дуэте "Чай вдвоем".

Стоит заметить, что на красной дорожке появился и другой одессит, умалчивающий о войне – рэпер Джиган. Любопытно, что главные награды российской премии почти никто из россиян не получил. К примеру, "певцом года" стал артист из Азербайджана Jony.

Напомним, украинку назвали "певицей года" также на премии "Жара Music Awards", состоявшейся в Москве 6 апреля. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анна Aсти потеряла в РФ бизнес из-за украинского паспорта. Сторонница путинского режима больше не может быть предпринимателем по истечении срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России. Она до сих пор не получила паспорт страны-агрессора.

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