Певица-запроданка Лолита Милявская, которая родилась в Закарпатье, однако предала Родину, выбрав жизнь в стране-террористке России, пожаловалась на "сложную" судьбу. Предательница вышла в прямой эфир и обратилась к фанатам-пропагандистам, отметив, что это далось ей нелегко.

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Все потому, что артистка выбила себе зуб микрофоном во время одного из выступлений. Инцидент Милявская назвала "профессиональной травмой". "Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все, потому что ты варьируешь подачи микрофона, и зуб периодически трескает, трескается, в какой-то момент вылетает. Ну, сейчас уже зуб практически на месте", – заметила горе-звезда.

Это не первый "подарок судьбы" – в начале октября 2024 года концерт предательницы, долгое время "отбеливавшей" репутацию после скандальной "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой, отменили. Против выступления "развратницы" выступили семьи российских оккупантов. Недовольные граждане РФ утверждали, что Милявская презирает традиционные ценности. В официальном заявлении причиной отмены шоу указали "социальное напряжение". Как отреагировала певица – читайте здесь.

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