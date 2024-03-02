Украинская певица-предательница Анна Асти (Дзюба) родом из Черкасс перевела сумасшедшую сумму на счет фонда "Доктора Лизы", который был замечен в незаконном вывозе донецких детей в Россию. Артистка не только проспонсорировала его деятельность, но и посетила воспитанников.

Российские СМИ с видеодоказательствами продемонстрировали, как Асти несколько часов пела детям свои хиты о несчастной любви, а также подтвердили перевод – 4 млн. рублей (более 1,5 млн. гривен).

"Anna Asti вернулась в медиапространство с добрыми делами! Артистка приехала к подопечным фонда "Доктора Лизы" и перевела на счет организации 4 миллиона рублей. Вместе с детьми и их близкими Аня провела несколько часов. В финале они хором исполнили композицию "Феникс", – сообщили россияне.

Очевидно, так артистка "откупилась" за участие в скандальной "голой вечеринке" в Москве. Путиниста Филиппа Киркорова, который тоже был на мероприятии, заставили выступать перед оккупантами в госпитале Горловки.

Асти выбрала не менее циничный способ вернуть свои концерты в России, которые на днях отменили из-за ее сомнительной репутации.

Фонд "Доктора Лизы" около 10 лет назад стал фигурантом резонансного скандала. Его основательница Елизавета Глинка (ныне покойная, ведь была в числе погибших в авиакатастрофе Ту-154 2016 года) лично приезжала в оккупированные города и вывозила оттуда детей.

Это все происходило якобы с намерением оказать им медицинскую помощь, однако с украинской стороной депортацию не согласовывали, а значит, Глинка просто воровала несовершеннолетних украинцев, которые не имели сил протестовать.

Позже выяснилось, что основательница фонда еще до начала войны на Донбассе приезжала готовить больницы к наплыву раненых, знала о будущих боевых действиях и участвовала в подготовке к ним.

После ее смерти фонд продолжил депортировать украинских детей, прикрываясь благотворительностью. В 2023 году новая глава организации Ольга Демичева публично говорила: "Я свидетельствую, что на Донбассе от снарядов ВСУ гибнут дети, дети получают ранения. И это не единичные случаи, их сотни. Я не понимаю, почему до сих пор все мировое сообщество не поднялось на защиту этих детей".

Следовательно, Анна Асти, уроженка Украины, своими руками профинансировала работу фонда, какой является частью российской пропагандистской машины, а также похищает недееспособных, раненых и больных детей в Россию.

Как писал OBOZ.UA, ранее в аналогичном преступлении призналась другая предательница Украины – Ани Лорак. Вырученные за концерт перед россиянами средства она отдала фонду, который удерживает незаконно депортированных детей.

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