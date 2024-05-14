В Москве состоялась ежегодная церемония награждения "Жара Music Awards", куда согнали предательниц Украины для имитации "дружбы" стран. Певицы Анна Асти (Дзюба) и Ани Лорак забрали свои награды, которые им вручала соотечественница-коллаборантка Регина Тодоренко.

В России бывших украинок признали "легендой поп-музыки" и "артисткой года". Интересно, что они не в первый раз получают награды, несмотря на то, что все время попадают в скандалы. Об этом пишут росСМИ.

Анна Дзюба родом из Черкасс в прошлом году стала "лучшей певицей", а накануне ей вручили аналогичный приз, однако уже в номинации "артистка года". На сцене она позаигрывала с Тодоренко, расхвалив ее пресс.

Тело ведущей действительно можно было полностью рассмотреть, ведь на сцену она вышла, демонстрируя свои формы во всей красе.

Тем временем Ани Лорак, одержавшая победу в нововведенной номинации "легенда поп-культуры", пришла в черном костюме и солнцезащитных очках. Их предательница не снимала ни на сцене, ни перед камерами, ни на улице. К слову, мероприятие проходило поздно вечером.

Еще одна экс-украинка, получившая награду – Мари Краймбрери из Кривого Рога. Она забрала приз в номинации "Выбор Voice". Все лауреатки и ведущая разделили сцену с такими ярыми путинистами, как Николай Басков, Ольга Бузова, Клава Кока, Валерия и т.д.

Добавим, что предателей Украины объединяет "любовь" к детям. Так, Тодоренко пишет сказки для российских малышей – будущих украинофобов – а Лорак и Асти передают огромные суммы на содержание депортированных из Украины несовершеннолетних.

Ранее OBOZ.UA писал, что Регина Тодоренко, похоже, получила российское гражданство. Известно, что она обратилась в налоговую службу, чтобы совершенно законно выплачивать "кровавые" налоги на убийство земляков. Ани Лорак также ждет нового паспорта.

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