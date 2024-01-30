Тоже Роман и носит Louis Vuitton: СМИ нашли бывшего мужа Сони Морозюк и показали кадры тайной свадьбы

Украинская художница Соня Морозюк оказалась в эпицентре нежелательного внимания из-за своего теперь уже бывшего жениха-коррупционера Романа Гринкевича, который вместе с отцом-бизнесменом обворовывал ВСУ и нанес государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Впрочем, как выяснилось, это не первый Роман в жизни скандальной знаменитости. Более того, Соня была замужем, когда начала встречаться с Гринкевичем.

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Такие подробности удалось выяснить журналистам ТСН. Они рассказали, что бывшего официального мужа Морозюк зовут Роман Залипа. Он – бизнесмен из Волыни, который занимается строительством.

Роман (НЕ Гринкевич) и Соня обручились в декабре 2022 года. Свадьба, очевидно, была тайной, ведь никаких упоминаний о ней в соцсетях художницы не найти. Да и свадьбой, судя по фото, это не стоит называть – молодые люди просто расписались в одном из ЗАГСов, куда Морозюк пришла в длинном белом худи, лосинах и сапогах. А вот жених был в кроссовках, но не простых, а от французского дома моды Louis Vuitton.

Факт о кроссовках, вероятно, самый смешной и интересный в этой истории. В обуви от этого же люксового бренда, стоимостью около 1000 евро, Роман уже Гринкевич появился в Печерском райсуде Киева, где выслушал свою меру пресечения. Итак, можно сделать вывод, что Морозюк выбирает себе в мужей бизнесменов Романов, которые носят Louis Vuitton, и, конечно же, дарят ей дорогие подарки.

Об украшениях Cartier от Романа Гринкевича украинцам уже известно, а вот Роман Залипа, по словам журналистов, подарил любимой тот самый PORSCHE CAYENNE 2015 года выпуска за 33 тысячи долларов. При этом сама же Морозюк утверждает, что приобрела дорогой автомобиль самостоятельно.

Кроме того, инсайдеры раскрыли, что Гринкевич до своего задержания также решил пополнить автопарк невесты иномаркой премиум класса, а именно – Mercedes за 200 тысяч евро. Он якобы заказал автомобиль для Морозюк, и его должны доставить в салон в 2024 году.

Напомним, Игорь Гринкевич является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд. грн. ДБР задержало его в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Роман Гринкевич – директор благотворительной организации – 22 января был задержан в Одессе. Правоохранители в течение недели ловили сына львовского бизнесмена, а на суде он заявил, что не знал об этом, ведь у него не было мобильного.

Ранее OBOZ.UA также писал, как коррупционный скандал задел художницу Соню Морозюк, которая была невестой Романа Гринкевича. Ее мурал в Киеве зарисовали, от украинки отвернулись все звезды, а сама она заявила, что разорвала помолвку. В ответ Гринкевич лишь иронически посмеялся в суде.

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