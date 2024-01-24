'Я остаюсь Морозюк!' Украинские блогеры рассмешили сеть до слез пародией на скандальную художницу

Украинские блогеры Анастасия Маркив и Наталья Чабан, получившие популярность, в том числе, придумывая забавные песенки об актуальных скандалах, порадовали сеть очередной пародией. Героиней нового юмористического видео инфлюэнсеров стала художница Соня Морозюк, которая заявила, что не знала, откуда у ее жениха – задержанного директора благотворительного фонда Романа Гринкевича – деньги на дорогие подарки и другие предметы роскоши.

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Блогеры высмеяли несколько постов "художницы смыслов": о том, что она "не очень интересовалась его бизнесом и делами, потому что рисует картины", а также о решении "остаться Соней Морозюк" и разорвать отношения с Гринкевичем. Только в TikTok ролик Маркив и Чабан просмотрели более 1,3 миллиона пользователей.

"Де береш ти гроші – не хочу знати я. А я беру їх в тумбі та з твого гаманця. Дорогі каблучки, брендові сумки, поїздки за кордон і срібні ланцюжки. Де береш ти гроші – мені ти не кажи, а виставку картинок скоро оплати ", – начали автора юмористического видео, намекнув на то, что Роман Гринкевич был спонсором "Мазни".

Звезды посмеялись над тем, что после визита СБУ Соня Морозюк заявила, что ничего не понимает в делах возлюбленного и принимала его подарки за тысячи евро, не задумываясь над тем, откуда у него такие большие деньги.

"Їм може просто дали, чого зразу хабар? У мене, чесно, з рота аж вилетів омар. Я залишаюсь Морозюк! А наречений мій є жук. А де я знала, що то є, і де він гроші ті бере?" – саркастически спросили блогеры.

Напоследок они добавили, что нужно выбирать такую женщину, которая "дост кара гюнде били олур", как опальная Оксана Марченко, когда ее мужа задержали. Кстати, вспомнили в пародии и Людмилу Янукович, которая брала деньги мужа из тумбы и не знала, откуда они там появляются.

Пользователи сети заявили, что у авторов шутливой песни талант к пародиям, ведь своими постами они рассмешили зрителей до слез.

Раньше мы рассказывали, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничают украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

Также OBOZ.UA писал, что Роман Гринкевич в суде иронично засмеялся, когда встал вопрос о его уже бывшей девушке, которой тот подарил два невероятно дорогих подарка.

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