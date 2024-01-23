Роман Гринкевич иронически ответил на вопрос о Соне Морозюк, которой подарил обручальное кольцо Graff за свыше $50 000

Коррупционера Романа Гринкевича, несколько дней скрывавшегося в Одессе от Государственного бюро расследований, нашли и задержали якобы во время попытки пересечения границы. В суде он давал комментарии журналистам, где иронически засмеялся, когда встал вопрос о его уже бывшей девушке Соне Морозюк, которой тот подарил два невероятно дорогих подарка. Это обручальное кольцо Graff, стоимостью более 50 тысяч долларов и ожерелье от Cartier, ценой более 14 тысяч долларов.

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Ранее художница заявляла, что "остается Соней Морозюк" и разрывает отношения с сыном львовского бизнесмена-коррупционера Игоря Гринкевича, который наживался на ВСУ. Вероятно, такое событие "ударило" по чувствам Романа, поэтому тот возненавидел свою экс-девушку, что было заметно с его саркастической улыбки во время предоставления комментариев в суде.

В ходе показаний Роман Гринкевич рассказал, что до начала расследования 11 раз выезжал за границу по делам своего благотворительного фонда "Hope.UA". Тогда корреспонденты попросили прокомментировать фотографии Сони Морозюк из-за границы, которая, вероятно, сопровождала "любимого". На что Роман отказался отвечать.

"Знаете, я не хочу комментировать личные вопросы с личной девушкой. Не хочу комментировать то, что связано с ней. У меня есть личные причины", – ответил он.

Вероятно, София сильно "насолила" семье Гринкевич. Впрочем, сама тоже попала под культуру отмены. Ее творчество начали массово убирать с муралов. Стену из граффити Морозюк с Андреевского спуска уже закрасили в серый цвет.

Ранее OBOZ.UA писал, что после того, как Соня Морозюк бросила жениха Романа Гринкевича, сеть разразилась шутками и высмеиваниями ее решения. Некоторые даже вспомнили прочность брака Виктора Януковича с женой Людой.

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