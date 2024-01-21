После громкого скандала с Гринкевичами: в Киеве закрашивают мурал Сони Морозюк. Фото

В Киеве на Андреевском спуске коммунальные службы начали закрашивать мурал Сони Морозюк. Накануне художница разорвала помолвку с Романом Гринкевичем после коррупционного скандала.

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В свою очередь столичные власти решили убрать с исторического места в Киеве работу художницы. Об этом в соцсети Х сообщает "Громадське радіо".

Стоит отметить, что мурал зарисовывают по приказу Подольской районной администрации. Стена с граффити Сони Морозюк под брендингом "Голоса страны" находится на Андреевском спуске.

Граффити Сони Морозюк было создано в сотрудничестве с проектом "Голос страны", чтобы мотивировать украинцев жить во время войны. Однако после того, как вскрылись коррупционные факты о жизни семейства Гринкевичей, общественные активисты выразили свое негативное отношение к муралу.

"На Подоле коммунальщики закрашивают стену, на которой был рисунок Сони Морозюк – украинской художницы, разорвавшей помолвку с Романом Гринкевичем после коррупционного скандала. Стена из граффити Сони под брендингом "Голоса страны" находится на Андреевском спуске. Ее зарисовывают по приказу п", – говорится в сообщении.

Напомним, художница Соня Морозюк разорвала помолвку с Романом Гринкевичем – сыном львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Это объявление 25-летняя знаменитость совершила сразу после того, как стало известно, что ГБР сообщили о подозрении двум коррупционерам, которые наживались на ВСУ и, будучи членами преступной организации, нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Ранее 25-летняя художница объясняла, что за время карьеры успела собрать средства на часть квартиры, мастерскую, авто Porsche Cayenne 2015 года выпуска за 33 тысячи долларов и множество люксовых украшений, аксессуаров и одежды, стоимость которых посчитал журналист Илья Кабачинский.

Также мы писали, что Морозюк и Гринкевич засветились на скандальном новогоднем концерте "Вечернего квартала", где, в частности, оскорбили жителей Скадовска.

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