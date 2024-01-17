'Мне противно': Соня Морозюк бросила Романа Гринкевича после коррупционного скандала

Популярная украинская художница, автор модной выставки "Мазня" и многих муралов Соня Морозюк разорвала помолвку с Романом Гринкевичем – сыном львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Это объявление 25-летняя знаменитость совершила сразу после того, как стало известно, что ГБР сообщили о подозрении двум коррупционерам, которые наживались на ВСУ и, будучи членами преступной организации, нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

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О том, что она бросила Гринкевича-младшего, Морозюк сообщила на личной странице в Instagram. Она показала свой безымянный палец без кольца.

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", – заявила художница.

На протяжении всего громкого скандала Соня испытала немало обвинений в свой адрес, в том числе о том, что она тоже причастна к коррупционным схемам жениха и получала от него ценные подарки за украденные деньги. Так что художница в очередной раз решила очертить, что ее машина, квартиры и другое имущество – куплены за собственные средства, а не средства преступников Гринкевичей.

"За период наших отношений от Романа я получила два подарка – обручальное кольцо и колье. Эти вещи я продам, а средства на ВСУ (как это будет происходить напишу впоследствии). Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то от Романа или членов его семьи – квартиры, машины, недвижимость, что угодно – я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Спасибо всем, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", – резюмировала Морозюк.

Напомним, ранее 25-летняя художница объясняла, что за время карьеры успела собрать средства за часть квартиры, мастерскую, авто PORSCHE CAYENNE 2015 года выпуска за 33 тысячи долларов и множество люксовых украшений, аксессуаров и одежды, стоимость которых посчитал журналист Илья Кабачинский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничают украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

Также мы писали, что Морозюк и Гринкевич засветились на скандальном новогоднем концерте "Вечернего квартала", где, в частности, оскорбили жителей Скадовска.

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