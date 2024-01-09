Шоу-бизнес ассоциируют с эскортом, деньгами и связями. А как насчет дружбы за большие-большие деньги? Сегодня речь пойдет о художнице Соне Морозюк. Последнюю неделю разговоры только о Соне и ее женихе Романе Гринкевиче. Отец Романа был задержан за взятку одному из руководителей ГБР в размере 500 тысяч долларов.

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Компания семейства Гринкевичей выиграли тендеры Минобороны на общую сумму 3,2 млрд грн, а в 2022 году Игорь Гринкевич получил награду президента "Золотое сердце" как волонтер. Далее классика жанра: хищение более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на одежду для военных.

Не вижу смысла обсуждать морально-этические составляющие поступка этих извергов, семейство заслуживает строжайшего наказания, а вот о дружбе за деньги хочу поговорить. Невеста Игоря Гринкевича Соня ворвалась в шоу-бизнес быстро и громко: селфи с топовыми звездами, коллаборации, продажа авторских картин за десятки тысяч долларов, роскошная жизнь и все под лозунгом: "я из народа, добилась успеха собственным талантом".

Морозюк неоднократно отмечала, что продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк был первым, кто в нее поверил как в художницу и приобрел ее картины, после чего у них завязались теплые и дружеские отношения. Девушка даже декорировала авторский декоративный элемент на автомобиле Завадюка.

Лицо Морозюк можно встретить в Insta-stories самых известных людей украинского шоу-бизнеса. Подписчики задавались вопросом, в чем уникальность Сони как художницы и почему ее "мазня" стоит десятки тысяч долларов. Сомнения людей не были безосновательными. Я не нашел ни одной конструктивной аналитики об уникальности картин Морозюк на профильных сайтах или в изданиях.

Ходили слухи, что за Морозюк стоят большие деньги, а звезды получают долларовую благодарность в конвертах за пиар Сони в своих социальных сетях. Теперь все стало на свои места.

Моя коллега спросила: "Считаешь ли ты хейт к Морозюку справедливым?" Ведь, мол, семейство ее жениха разворовывали миллионы, а не сама Соня.

Я задумался и могу сказать уверенно: хейт заслуженный. Морозюк пользовалась благами семейства, а значит, имеет прямое отношение к кровавым долларам, как и всякий, кто дружил с ней. Большинство артистов знали, откуда "растут ноги", но закрывали на все глаза, ведь получали приятные бонусы от люксовой дружбы с художницей.

Произошел громкий резонанс, и все, кто вчера целовали Морозюк в щечку и пиарили ее из каждой щели, просто исчезли. Все молчат, кроме блогера Ани Алхим. Девушка в своем провокационном стиле вступилась за Соню. Однако stories через несколько часов все же удалила.

Есть деньги – тебя обожают. Медийным людям безразлично, откуда у тебя состояние, главное, что ты кладешь сытый "гарнир" в золотую тарелку. Случается что-то не по плану – наши звезды, еще вчера твоя свита, растворяются в воздухе... Я не верю в действенную культуру отмены в Украине, но Морозюк на долгие годы останется нежелательной гостьей для столичного бомонда.

Как говорится, не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они дружат с теми, кто заплатит… Соня уже неликвид. Вы поняли.