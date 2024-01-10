Обручальное кольцо Graff от $50 000, ожерелье Cartier от €14 300: журналист выяснил стоимость драгоценностей Сони Морозюк, которыми художница кичилась в сети

На фоне коррупционного скандала с семьей Гринкевич Илья Кабачинский – главный редактор издания Ain.ua, радиоведущий, автор подкаста "Без объявления войны" – в рамках рубрики "считаем чужие деньги" решил озвучить приблизительные цены украшений и одежды художницы Сони Морозюк – будущей невестки Игоря Гринкевича , обвиняемого в масштабном хищении денег на нужды военных.

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Избранница сына бизнесмена – Романа Гринкевича – публично заявила, что на свои вещи, авто и пиар заработала самостоятельно, а от жениха получила только два подарка – кольцо и колье. В Twitter Кабачинский рассказал о своих расчетах, которые сделал, анализируя фото художницы.

"Начнем с подарков. Обручальное кольцо – Graff. Лачен правильно показал скрин, что там от $7000, но ключевое – от. По всей ювелирке я консультировался у экспертов, поэтому буду говорить, что узнал. Там 1+ карат, цена кольца – $50 000 минимум Это Graff и это супер люкс. Далее – колье. Это гвоздь от Cartier. У меня плохое зрение, и я не вижу, есть ли на шапочке бриллианты, поэтому предполагаю – 14300 евро минимум. Если бриллианты есть — цена x2", – рассказал Кабачинский.

Итак, суммарная стоимость двух подарков Романа Гринкевича своей избраннице может составить от 60 тысяч евро (2,5 млн. гривен).

На презентах автор подкаста "Без объявления войны" не остановился. Морозюк, которая, по его словам, является ФЛПом 3-й группы, имеет Rolex Daytona в золоте, цена которого сейчас составляет более 50 тысяч евро, BVLGARI SERPENTI (от $7000 без камней и от $13000, если украшения все же есть), браслет Cartier стоимостью от 4500 евро и другую недешевую ювелирку.

Обувь и сумки, которые Соня демонстрировала в блоге, тоже не из бюджетного сигмента.

"Одних только сумок более чем на $10. Chanel, Jacquemus, LV, Prada, GG — там хватает, все разные. В 2022 году были более старые, более простые коллекции, к концу 2023 залетает уже Chanel от $6000. Я посчитал и обувь. Balenciaga за единицу, Celine и Prada от $2000. И это я еще не во все всматривался. Там еще куртки, платья и так далее", – подытожил Кабачинский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк, обрученная с сыном задержанного коррупционера. Ее картины продаются за тысячи долларов, а творчество рекламируют топовые звезды.

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