Сын Гринкевича, обвиняемого в некачественных закупках для ВСУ, засветил кроссовки Louis Vuitton стоимостью около 1000 евро

Фигурант коррупционного скандала Роман Гринкевич появился в Печерском райсуде Киева в кроссовках Louis Vuitton за почти за 1000 евро. В брендовой обуви он выслушал свою меру пресечения – заключение под стражу до 17 марта – и пообщался с журналистами.

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От любознательных глаз пользователей сети не удалось скрыть, что директор благотворительного фонда носит вещи от люксового дома моды. К слову, именно этот бренд уже не раз попадал в пророссийские скандалы после начала полномасштабной войны.

На подсудимом заметили черные кроссовки с узнаваемым логотипом, цена которых на сайте составляет 870 евро (почти 36 тысяч гривен). Следует добавить, что в сети "гуляет" и другой скриншот с вышеупомянутой обувью, где ее цена достигает 1600 долларов (60 тысяч гривен).

На американском сайте стоимость этих самых кроссовок составляет 1100 долларов (более 41 тысячи гривен), а на британском их можно найти самое дешевле – за 815 евро. Цены указаны по состоянию на 23 января.

Напомним, Гринкевич 22 января утром был задержан в Одессе, где он якобы скрывался от правоохранителей. Сам фигурант дела заявил, что не знал о том, что объявлен в розыск, поскольку его телефоны были изъяты. Больше о заседании – читайте по ссылке.

Что касается бренда Louis Vuitton, то он не раз становился предметом громких споров из-за своей несуразной рекламной кампании, где использовал символы "V" и "Z". Сам бренд обвинения не подтвердил.

Впоследствии, правда, на его странице появилась не менее странная реклама, где снова фигурировала буква V, красный, белый и синий цвета. Казалось бы, это лишь французский триколор и одна из главных букв в названии компании, но россияне увидели в этом совсем другое содержание, а компания не пошла им наперекор.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы не впервые обращают внимание на обувь, которую видят на скандальных и выдающихся личностях. Например, в 2022 году пользователи заметили, что президент Украины Владимир Зеленский не балует себя роскошью и ходит в кроссовках за 50 долларов.

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