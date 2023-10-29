Тоня Матвиенко впервые после смерти матери вышла на сцену. Видео

Известная украинская певица Тоня Матвиенко выступила в одном из киевских ресторанов. Это был первый выход артистки на сцену после смерти ее матери, легенды отечественной музыки Нины Матвиенко, сердце которой перестало биться 8 октября этого года за два дня до 76-летия.

Кадрами с выступления Матвиенко-младшая поделилась в своих InstaStories. Она спела легендарную песню своей матери (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Антонина исполнила трогательный украинский шлягер "Квітка-душа". Именно так называли саму Нину Митрофановну, которая, без преувеличений, была душой украинской песни.

Одна из поклонниц и зрительниц выступления, записью которой и поделилась певица, призналась, что была поражена, увидев на сцене Тоню Матвиенко.

Видео дня

"Под вечер на сцену вышла Тоня Матвиенко. Я была поражена! Сильная женщина! Спасибо, что вышли на сцену. Сочувствуем вашей утрате. Первый выход на сцену после смерти матери. Весь зал слушал с дрожью сердца", – подписала видео фанатка.

Вероятно, выступление прошло в пятницу, 27 октября. Сама исполнительница возобновления своей концертной деятельности никак не комментировала.

Напомним, 11 октября в Киеве простились с легендой украинской сцены Ниной Матвиенко. Украинская певица Наталья Могилевская выполнила ее последнюю просьбу, Тоня Матвиенко рассказала о предсмертной воле матери, а украинцы провели звезду 10-минутными аплодисментами.

В сети появилось видео с певицей, сделанное за два месяца до ее смерти. Тогда Матвиенко ехала в Львов для участия в благотворительном концерте. Это выступление стало ее последним.

Также украинцы нашли видео, где исполнительница со слезами на глазах обращалась к своей дочери-певице Тоне Матвиенко. Они вспомнили, насколько искренней и любящей матерью была артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллеги и друзья Нины Матвиенко на прощании с ней рассказали приятные воспоминания, связанные со звездой. Легенда украинской эстрады просила на похоронах не плакать, а вспомнить ее теплым словом.

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