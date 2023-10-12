Танцы у Монатика, исцеление Зиброва и ночные беседы с Дарвином. На прощании с Ниной Матвиенко звезды поделились историями о ней

В среду, 11 октября, в Киеве простились с легендой украинской сцены Ниной Матвиенко. Прощание с певицей прошло в Национальной филармонии Украины, куда пришли несколько тысяч человек. Очередь поклонников ее таланта растянулась на километр – аж до стадиона "Динамо".

Дочь Нины Матвиенко, тоже певица – Тоня Матвиенко, общаясь с журналистами, призналась: "Мама очень просила, чтобы на ее похоронах не плакали, а улыбнулись и вспомнили что-нибудь о ней хорошее". В разговоре с OBOZREVATEL коллеги и друзья исполнительницы рассказивали именно о таких моментах.

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Певец Дмитрий Монатик, в свое время записавший дуэт с Ниной Матвиенко, так отзывается о той работе: "Почему молодежь обожает Нину Митрофановну? Потому что она всегда была готова к экспериментам. Когда мы ее приглашали сделать вместе песню "Этот день", очень переживали, что откажет, но она с легкостью согласилась. Она была очень молодой. Человеком-добром. У нее чрезвычайно светлый тембр голоса. Когда поет, кажется, что гладит по голове, говорит: "Все будет хорошо".Такой голос был. Это не приобретается, не нарабатывается, с этим рождаются".

"А наша общая фотосессия? – продолжает в комментарии OBOZREVATEL Монатик. – Согласитесь, надо быть очень смелой, зная свою аудиторию, понимая, кто слушает ее музыку, сказать: а я еще могу быть и такая. Хочу еще и так! Она говорила: "Ну, может меня немного пожурят мои поклонники. Ничего, привыкнут". Она была очень открытая, очень веселая. Я мог ей просто так позвонить, и она могла. Много общались, когда я ее возил на студию, где записывали нашу песню, и обратно – домой".

Дмитрий Монатик вспомнил, как Нина Митрофановна была у него однажды на дне рождения: "Кажется, мне тогда исполнилось 35. Больше всех танцевала на том празднике".

Певец Олег Михайлюта (Фагот) тоже имеет дуэтную композицию с Ниной Матвиенко.

"С ней было легко воплощать любые идеи. В 2000 году мы записали общую песню, – вспоминает Олег Михайлюта. – Я понимал, что она может отказаться, потому что Нина Митрофановна была очень верующим человеком. А тут композиция по мотивам Гоголя – мистика, нечистая сила. А она: "Давайте поэкспериментируем". Не боялась ничего. Когда работали, общались семьями. Ездили к ней в гости, баньку топили. Затем встречались не так часто, но всегда были рады возможности увидеться. Она могла выйти с рок-группой на сцену и импровизировать – на такое нужно было еще те силы и смелость. Она была такой: ей все было интересно".

"Меня всегда удивляла в Нине ее простота, – рассказывает OBOZREVATEL народная артистка Украины Светлана Белоножко. – Она настолько была искренней и откровенной, что мне иногда хотела сказать: "Ниночка, не рассказывай так все о себе". Знаете, как артисты любят, чтобы их образ был окутан какой-то тайной. Немножко придумай, нафантазируй, как говорит мой Виталик. А она была очень откровенна. Но это производило на людей невероятное впечатление: своей откровенностью будила на такую же откровенность. С ней можно было говорить обо всем на свете бесконечно" .

"На нашем фестивале "Мелодия двух сердец" она пела с двумя сыновьями, с мужем Петром, – продолжает Светлана Белоножко. – А для Тони – это вообще было первое выступление на сцене. Нам Нина жаловалась: "Говорю ей, дочка, надо петь, а она – нет". А после того, как вышла с мамой, почувствовала себя артисткой. Когда прочла сообщение Тони о смерти мамы, не могла поверить: она такая волевая, смелая, жизнерадостная. И вдруг так..."

Одна из подруг Нины Матвиенко, продюсер Лидия Рубан вспомнила, как Нина писала ей по ночам, потому что днем времени совсем не было – гастроли и концерты. "Моя дочь вышла замуж за хорошо пел француза. Попросили Нину Митрофановну его посмотреть, – вспоминает Лидия историю знакомства с Матвиенко. – Она послушала и взяла его с собой в тур. Дочь со временем рассталась с мужем, а мы продолжили дружить. Она такая легкая на подъем! Звоню: "Поехали искать вам платье для концертов". Без лишних разговоров собирается. А потом в кафе, потому что проголодались. Час-два можно ее слушать, а после такое ощущение, будто сходила в храм".

Лидия Рубан говорит, что встревожилась в конце лета, когда Нина Митрофановна перестала отвечать на сообщения. Позвонила по телефону: "Мы же с вами за город собирались на несколько дней". Нина ответила, что поездка откладывается – заболела…

"Она всегда говорила то, что думает. Не все готовы были воспринимать ее личность в полном объеме. Я думаю, что следующие поколения будут расшифровывать ее интервью как настольную книгу для жизни, – выразил уверенность в разговоре с OBOZREVATEL певец Влад Дарвин. – Несколько раз мы вместе выступали на концертах. Однажды подвозил ее после выступления домой, и мы больше двух часов сидели ночью в машине и разговаривали. Она рассказывала о том, как ей открываются другие измерения. То, что иногда ей приходится видеть больше, чем другим людям. О том, насколько ей тяжело это дается. Мне известно, что у нее была способность общаться со своим родом из прошлого".

"Нина Митрофановна, действительно имела доступ к шестому измерению, – продолжает Влад. – Никому об этом особо не рассказывала, потому что люди были не готовы к такому. Меня лично очень касалось того, что она доверяла молодежи, открывалась молодежи, поддерживала нас. Она – особенный человек. Это подтверждает даже то, сколько людей пришли сегодня с ней попрощаться. И молодежь, и ее ровесники. Было полезно постоять в очереди и послушать, что говорят люди. Говорили, что так, как она, никто не споет. Каждая ее песня стала саундтреком эпохи".

"Она была очень разная. К примеру, несмотря на то, что была глубоко религиозным человеком, однажды мне сказала: дети должны зачаться в страсти. Мол, только у таких детей жажда жизни и невероятная сила", – продолжает Влад.

"А сколько она насобирала фольклора – у нее невероятная коллекция, – добавляет Влад. – Очень надеюсь, что семья даст добро, чтобы эти бесценные работы оцифровали, потому что сама Нина Митрофановна не хотела, чтобы к этой коллекции, которую собирала в экспедициях, был доступ других".

Известная украинская продюсер и главный режиссер популярного фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева знала Нину Матвиенко еще с 90-х годов: "Это человек-душа, когда начинает с ним общаться, кажется, что это твоя родственница, родная душа. Когда к ней приезжала домой, говорила: "А чего ты так легко одета?" Ты не устаешь? Вот Петр сырочек купил. Садись, угощайся! А тут мне такое какао из Америки передали – отсыплю тебе сейчас домой".

"Каждое ее выступление – это была не просто песня, – рассказывает OBOZREVATEL Норбоева. – Когда обращалась к зрителям, она им говорила такие вещи, которые они могли услышать от духовного наставника. В последнее время мы много делаем концертов для военных. Нина Митрофановна с нами часто ездила.Говорила военным: "Ребята, как мне жаль, что мне 75 лет, а не 57. Даю вам слово: пошла бы с вами. Возможно, не воевала бы – есть варила, стирала бы".

"Никто не ожидал, что она так быстро уйдет от нас – была так энергична, – добавляет продюсер. – Говорила: девушки, чего вы сидите, от чего устали? Танцуйте, пойте. Все эти три дня я постоянно о ней думаю. Последний раз виделись в августе на концерте – было все нормально. А потом открыла фейсбук и увидела сообщение Тони.

На прощание с Ниной Матвиенко пришли и артисты, которые сейчас защищают страну. Музыкант, бывший директор дворца "Украина" и экс-муж певицы Оксаны Билозир Роман Недзельский специально на похороны приехал за много километров. "Мы вместе делали общие концерты, – рассказывает OBOZREVATEL Роман Недзельский. – Знаете, когда заходили в поезд или в гримерку, Ниночка всегда тихонько пела. Это такая ее особенность. Когда Василий Зинкевич приходил на какую-то площадку, то всегда был запах мужского одеколона и чеснока – вот такая его особенность. А она всегда что-то тихонько напевала. Услышишь и знаешь, что Ниночка уже есть".

"Что сказать о легенде? Человек, в сердце которого хватало места всем. Последний раз мы виделись на допремьерном показе фильма "Мирный-21". Обнялись", – вспоминает актер Алексей Тритенко, тоже ставший с оружием в защиту страны.

Народный артист Украины Павел Зибров в разговоре с OBOZREVATEL признался, что жил с Ниной Митрофановной в одном доме: "Даже – в одном подъезде, она этажом ниже. Это было лет сорок назад. Я в то время был еще молодым певцом, а она – уже звездой. Как-то спускался в аптеку, заболел, имел очень высокую температуру и ничем не мог сбить. Встретил ее. Говорит: "Что-то плохо выглядишь. Я тебя полечу своим методом. Через минут десять зайду". Пришла. Сделала какие-то примочки, зажгла свечу, заварила травы, долго молилась – я даже заснул. Проснулся утром – у меня температура 36,6. Она меня исцелила. Вот так я впервые познакомился вблизи с легендой. Вот что-то такое у нее было от целителей – однозначно чем-то владела".

"Сколько мы совместно выступали по Советскому Союзу – а это поезда, гостиницы, автобусы. Много общались, и ни разу не слышал, что она устала. Последний год мы очень много сделали благотворительные концерты для военных. Знаете, она не знала, что такое "райдер". Смеялась: "Звездочки наши пишут требования на двух-трех страницах – что должны подать из еды, куда окна в отеле должны "смотреть", какой водитель встретить. Что они пишут, Павлик? К слову, меня так называла только мама, и вот Нина Митрофановна. Я считаю, что она звезда планетарного масштаба".

Ранее OBOZREVATEL писал, что попрощаться с легендарной артисткой пришли звезды, военные и политики.

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