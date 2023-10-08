Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко

В воскресенье, 8 октября, стало известно о смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. Народной артистке Украины было 75 лет.

Трагическое известие сообщила ее дочь певица Тоня Матвиенко на личной странице в Facebook. Причины смерти не называются.

"Мама умерла", – коротко написала Антонина под снимком музыкальной украинской легенды.

Нина Митрофановна не дожила два дня до своего дня рождения – 10 октября ей должно было исполниться 76.

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Родилась певица в селе Неделище, Житомирская область. В 1979 году она стала заслуженной, а в 1985-м – народной артисткой Украины. В 1988-м ей была присуждена Национальная премия имени Тараса Шевченко, а в 2006-м – самое почетное звание нашего государства – Герой Украины.

Как писал OBOZREVATEL, на 69-м году жизни перестало биться сердце народного артиста Украины Андрея Вереса. Он возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня", на протяжении жизни основывал и взращивал многочисленные творческие группы, был причастен к созданию известного в мире ансамбля "Калина", был художественным руководителем знаменитой мужской группы "Козацькі забави", а в последние годы заботился о женском хоре "Перлина Петропавлівки". Подробности – в нашем материале.

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