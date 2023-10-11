Нину Матвиенко провели в последний путь 10-минутными овациями: на прощание пришли около трех тысяч человек. Видео

Украинскую певицу Нину Митрофановну Матвиенко, которая умерла 8 октября в возрасте 75 лет, провели в последний путь 10-минутными овациями. До этого в течение четырех часов к гробу народной артистки подходили ее знакомые, поклонники, политики и коллеги.

OBOZREVATEL следил за прощанием с "цветком-душой" украинской эстрады, на которое пришли около трех тысяч человек. Гроб вынесли из Национальной филармонии в Киеве около 15:00, где его встретили сотни неустанно аплодировавших людей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Прощание началось почти в 11 часов. Все 4 часа к гробу со слезами на глазах подходили украинцы, пока его не повезли в Зверинецкое кладбище.

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Когда тело Нины Митрофановны выносили из филармонии, толпа возле здания и неподалеку от него аплодировала. 10 минут были слышны овации и крики "браво", адресованные легендарной украинской певице, чьи песни стали генокодом украинцев.

Тоня Матвиенко в комментарии СМИ назвала маму Украиной, а также призналась, что перед смертью артистка просила не плакать на своих похоронах.

Как писал OBOZREVATEL, в очереди у филармоних был замечен скандальный юмористический дуэт "Кролики". Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, поддерживавшие Россию, впервые за полтора года появились на публике, желая проститься с Ниной Митрофановной.

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