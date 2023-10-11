Дочь Нины Матвиенко озвучила ее последнее пожелание перед смертью и сравнила маму с Украиной

Дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко – Тоня Матвиенко – озвучила последнюю просьбу своей матери перед смертью 8 октября. В комментарии СМИ певица со слезами на глазах рассказала, что "цветок-душа" украинской песни просила о том, чтобы на прощании с ней не плакали.

Антонина Матвиенко поблагодарила мать и назвала ее олицетворением страны – самой Украиной. OBOZREVATEL следит за прощанием с артисткой на месте событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тоня Матвиенко обратилась к журналистам и поклонникам в помещении Национальной филармонии в Киеве. Возле нее стоял зять Нины Митрофановны – певец Арсен Мирзоян.

"Она была примером. Имела очень большое сердце. Она и есть Украина. Я знаю, что она меня слышит, я хочу сказать спасибо, что она внесла такой вклад для Украины. Я буду слушать ее песни и знать, что она рядом. Спасибо ей за все. Она очень просила, чтобы на похоронах никто не плакал. Просила, чтобы вспомнили что-то хорошее", – рассказала артистка.

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Проститься со звездой украинской эстрады пришли артисты Дмитрий Монатик, Амадор Лопес, хор им. Веревки, Олег Собчук, мэр Киева Виталий Кличко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, и.о. Министра культуры Ростислав Карандеев и поклонники певицы.

Также на прощание пришли военные, почтившие память легенды украинской музыки. Некоторые из них стали перед гробом на колено.

Нина Матвиенко скончалась за два дня до своего 76-летия. Украинцы увлекались артисткой за ее волшебный голос и глубокие украинские песни. Одной из самых популярных является чувственная композиция-мантра "Квітка-душа", которая будет навсегда ассоциироваться с артисткой. О других песнях, за которые украинцы любили легендарную певицу – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал о нелегкой судьбе Нины Матвиенко : певица происходила из многодетной семьи, начала работать в возрасте 4-х лет, страдала отцом и хотела развестись после 50 лет брака.

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