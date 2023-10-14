Появилось видео с Ниной Матвиенко за два месяца до смерти: 'квітка-душа' была веселой и счастливой

Смерть легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, сердце которой перестало биться за два дня до ее 76-летия, стала большим ударом для коллег, родных и поклонников артистки. В сети продолжают вспоминать теплые и щемящие истории, связанные со звездой, показывать архивные, а также сделанные за несколько месяцев до трагической вести фото и видео. Одно из таких обнародовала украинская певица, участница когда-то популярного дуэта "Пара Нормальных" Анна Добрыднева. Вместе с Ниной Митрофановной в августе этого года она ехала на поезде во Львов для участия в благотворительном концерте.

Это выступление было последним для народной артистки и Героя Украины. Видео из поезда, сделанное за два месяца до смерти "квітки-душі", Добрыднева опубликовала в своем TikTok, где оно собрало уже сотни трогательных комментариев (чтобы посмотреть, докролльте до конца страницы).

На обнародованных кадрах Матвиенко сидит в вагоне поезда и нежно поет строчки из композиции "Сховалось сонце за горою".

"Моя Вкраїно, ти мій краю, Ти чарівниченько моя, Я без кінця тебе кохаю, Ще більш кохати хочу я!" – протянула своим уникальным голосом легенда украинской эстрады.

Видео дня

На кадрах 75-летняя артистка искренне улыбается и выглядит счастливой. На ней нет макияжа, поэтому многие комментаторы остались под впечатлением от естественной красоты звезды, несмотря на ее почтенный возраст.

Анна Добрыднева тем временем объяснила: "Поезд "Киев-Львов". Едем на очередной благотворительный концерт в поддержку ВСУ. Это был последний концерт нашей Ниночки Митрофановны".

Вероятно, речь идет о концерте "Дорога к победе", который прошел во Львове 4 августа этого года. На нем выступали и Матвиенко, и Добрыднева, а также другие известные артисты. Вырученные из билетов средства тогда направили на приобретение автомобилей для воинской части А7285 ВСУ, входящей в состав 111-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

В конце видео "квітка-душа" послала в камеру много воздушных поцелуев и еще шире заулыбалась.

Напомним, 11 октября, в Киеве простились с легендой украинской сцены Ниной Матвиенко. Украинская певица Наталья Могилеская выполнила ее последнюю просьбу, Тоня Матвиенко рассказала о предсмертной воле матери, а украинцы провели звезду 10-минутными аплодисментами.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллеги и друзья Нины Матвиенко на прощании с ней рассказали о приятных воспоминаниях, связанных со звездой. Легенда украинской эстрады просила на похоронах не плакать, а вспомнить ее теплым словом.

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