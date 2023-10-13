Обращение Нины Матвиенко к дочери Тоне заставило украинцев плакать: такая должна быть материнская любовь

После смерти народной артистки Украины Нины Матвиенко в сети вспомнили, насколько искренней и любящей матерью была певица. Украинцы отыскали видео, где исполнительница со слезами на глазах обращалась к своей дочери-певице Тоне Матвиенко.

Слова звезды были столь проницательными, что заставили поклонников легендарной вокалистки плакать вместе с ней. Оригинал обращения опубликовали еще в 2022 году, а по-новому на него посмотрели в TikTok после новости о смерти звезды 8 октября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Что тебе, доченька, еще сказать? Я люблю тебя! Я очень скучаю за вами. Вы не представляете, сколько ночей мне снится. Пусть лучше будет та кухня грязная, что-то несделанное, пусть лучше все это снова повторится, но чтобы ты там была. Там может никого не быть, но, если тебя нет, там нет дома", – сказала Нина Митрофановна.

Как известно, из-за полномасштабного вторжения России Тоня Матвиенко с мамой разъехались и впервые увиделись только в мае 2022 года. Все это время исполнительница очень скучала по родным.

"Такая добрая, справедливая, чувственная. Как хорошо сказано. До слез", "Невозможно сдержать слезы, она и после смерти поражает своей душой", "А нам теперь будет грустно без нашей дорогой, певучей, талантливой Нины Матвиенко", "Золотые материнские слова", "Это настоящая материнская любовь", "Настоящая мама", – написали украинцы.

Напомним, 11 октября, в Киеве простились с легендой украинской сцены Ниной Матвиенко. Украинская певица Наталья Могилеская выполнила ее последнюю просьбу, Тоня Матвиенко рассказала о предсмертной воле матери, а украинцы провели звезду 10-минутными аплодисментами.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллеги и друзья Нины Матвиенко на ее похоронах рассказали о приятных воспоминаниях, связанных со звездой. Легенда украинской эстрады просила на прощание не плакать, а вспомнить ее приятным словом.

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