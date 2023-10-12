'Когда закончится война...' Могилевская выполнила просьбу Нины Матвиенко, озвученную на их последней встрече

Украинская певица Наталья Могилевская выполнила последнюю просьбу покойной коллеги Нины Матвиенко, которую культовая артистка озвучила на их последней встрече. Звезда, которая играет для украинцев в спектакле "Я дома", попросила Нину Митрофановну подыскать стихотворение, которое дополнило бы шоу. В ответ "цветок-душа" украинской песне подарила Могилевской строки поэзии Галины Потопляк.

В день прощания с народной артисткой Украины, 11 октября, певица выполнила просьбу Нины Матвиенко и почтила ее память. Об этом звезда рассказала OBOZ.UA и на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"На нашей последней встрече я попросила стихотворение, и Нина Митрофановна подарила мне его и сказала: "Наталочка, это стихотворение очень красиво будет в твоем спектакле "Я Дома". С сегодняшнего дня я обязательно буду читать это стихотворение. Я вам очень благодарна! Большое уважение Вам и светлая память, дорогая моя, Нина Митрофановна!" – написала Могилевская.

Видео дня

Эти строчки из сборника Галины Потопляк отзывались в сердце артистки. Она написала их на бумаге, немного изменив последовательность, и подарила Наталье Могилевской. Чувственная поэзия рассказывает об украинцах после победы в войне.

"Коли закінчиться війна/ Я розцілую всі ікони/ Присяду в хаті край вікна/ І буду слухать майські дзвони/ І буду гладити лице/ Сльоза покотиться – піймаю/ І кожен клаптик чебрецем/ В душі своїй повистеляю", – говорится в строках.

Кстати, стихотворение часто ошибочно приписывают авторству Лины Костенко, однако оно было написано в 2022 году именно Галиной Потопляк.

День прощания с артисткой пришелся на гастроли Наталии Могилевской со спектаклем "Я дома", поэтому она не смогла лично провести звезду в последний путь. Однако в тот же вечер певица почтила ее память перед зрителями.

После смерти Нины Митрофановны артистка призналась, что в последнюю встречу предчувствовала "нечто серьезное" и даже предложила коллеге помощь врачей, но она отказалась.

"Я хочу поблагодарить Вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности Вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни. Всегда жива, всегда прекрасна", – написала певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллеги и друзья Нины Матвиенко на ее похоронах рассказали о приятных воспоминаниях, связанных со звездой. Легенда украинской эстрады просила на прощании не плакать, а вспомнить ее приятным словом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!