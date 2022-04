'Спойте песню 'Обійми' для моего любимого, который погиб': Вакарчук не сдержал слез на концерте в метро. Видео

Украинский певец, лидер знаменитой группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в пятницу, 22 апреля, выступил в Киеве на станции метро "Золотые ворота" и рассказал о щемящей истории. Перед исполнением композиции "Обійми", которой коллектив обычно закрывает концерты, он поделился просьбой одной поклонницы с Востока Украины.

"Ко мне подошла одна женщина, поблагодарила, что я приехал, обняла меня сильно и попросила, могу ли я спеть песню "Обійми". Это была любимая песня ее мужа, который погиб. Я хочу эту любимую песню миллионов украинцев посвятить всем тем, кто уже в том мире желает нашей общей победы", – сказал Вакарчук перед тем, как исполнить композицию.

Музыкант едва сдерживая слезы добавил, что сейчас Украина платит страшные жертвы за свою независимость.

"Единственное, что мы можем сделать, и мы должны это сделать, достичь победы и отстроить нашу страну ради тех, кто не дождался наших объятий сегодня. У нас нет другого выбора", – сказал он.

Ранее Вакарчук поехал на север Житомирщины и спел там для украинских защитников. Фронтмен группы "Океан Эльзы" исполнил песню "Все будет хорошо" среди военных прямо у окопов.

Кроме того, Вакарчук исполнил песню "Эверест" о тернистом пути народа Украины. Музыкант играл на гитаре возле памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко в полуразрушенном от вражеских бомб Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук записал кавер на хит британского певца Джо Кокера You Are So Beautiful, но несколько сменил название песни. Теперь он звучит как UA So Beautiful – "Украина так прекрасна". Для композиции был создан клип, где показали красоту нашей страны к вторжению России.