Соня Морозюк придумала схему, как обезопасить свое имущество от ареста: одолжила почти 7 млн грн у мамы

Украинская художница Соня Морозюк передала под залог по сделкам ссуды две квартиры и галерею в Киеве. Очевидно, бывшая невеста Романа Гринкевича, который вместе с отцом-бизнесменом обворовывал ВСУ и нанес государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен, сделала это для защиты своего имущества от ареста и конфискации.

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Соответствующее расследование провели журналисты hromadske. Они узнали, что 15 января (еще до объявления о расставании с Гринкевичем) Морозюк одолжила у своей матери Лилианы Семенюты 6 миллионов 700 тысяч гривен.

Как отмечают в расследовании, мать художницы – обычный ФЛП, которая предоставляет услуги от дизайна до уборки домов. Кроме того, на нее записана ОО "Вік Можливостей". Есть ли у женщины другой бизнес – неизвестно.

Что касается имущества Морозюк, то она, как пишут журналисты, имеет квартиру в ЖК "Альтер Эго", стоимость которой стартует от 6 миллионов гривен. Также художница является владелицей апартаментов примерно за такую же цену в комплексе "Пори року".

Морозюк нотариально оформила ссуду у своей мамы. Это позволило ей наложить обременение на все три своих объекта недвижимости: две квартиры и галерею. Соответствующий акт был зарегистрирован как договор ипотеки.

Юрист Ярослав Бутирин в комментарии журналистам объяснил, что такая схема позволила Морозюк обеспечить себе защиту от возможных арестов и конфискаций.

"Есть Закон Украины об ипотеке и там указано, что ипотекодержатель является приоритетным взыскателем. То есть имущество, обеспеченное ипотекой, не могут забрать", – прокомментировал юрист.

Следовательно, пока Соня Морозюк не вернет долг своей матери, ее имущество остается защищенным от любых юридических действий касательно ареста и конфискации.

Следует отметить, что 11 января об аресте этих объектов сообщали в ГБР. Агентство по розыску и менеджменту активов в перечне имущества для ГБР прямо упоминало квартиры и галерею Морозюк.

Напомним, Игорь Гринкевич является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд. грн. ГБР задержало его в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Роман Гринкевич – директор благотворительной организации – 22 января был задержан в Одессе. Правоохранители в течение недели ловили сына львовского бизнесмена, а на суде он заявил, что не знал об этом, ведь у него не было мобильного.

Ранее OBOZ.UA также писал, как коррупционный скандал задел художницу Соню Морозюк. Ее мурал в Киеве зарисовали, от украинки отвернулись все звезды, а сама она заявила, что разорвала помолвку. В ответ Гринкевич лишь иронически посмеялся в суде.

Как выяснилось впоследствии, Морозюк была замужем, когда начала встречаться с Гринкевичем. Ее бывшего официального супруга также зовут Роман. Они тайно обручились в декабре 2022 года. Что известно о бизнесмене из Волыни и что у него общего с другим Романом – читайте в материале.

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