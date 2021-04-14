СМИ выяснили детали переезда Могилевской в коттедж на берегу Днепра и показали новые кадры

Юля Ухина Люди 12:28, 14.04.2021 Обновлено: 13:19, 14.04.2021

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно переехала в коттедж на берегу Днепра, на самом деле арендует его. Артистка намерена провести в двухэтажном деревянном домике все лето.

Об этом говорится в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE. Журналистам удалось застать Наталью дома и сфотографировать ее на террасе. Также они разглядели, что происходит во дворе у звезды (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отмечается, что приусадебный участок коттеджа Могилевской крошечный, но уютный. Внешне его украшают восточные фонарики и полотно с изображением индийского слона мудрости.

Могилевская живет в небольшом коттедже на берегу Днепра
скриншот с видео
Могилевская живет в небольшом коттедже на берегу Днепра
скриншот с видео
Терраса котеджа, в котором живет Могилевская
скриншот с видео
Могилевская в коттедже на берегу Днепра
скриншот с видео
Могилевская в коттедже на берегу Днепра
скриншот с видео

Коттедж артистки стоит за высоким забором и здесь ведется круглосуточное видеонаблюдение. Собственного пляжа в доме нет, однако к реке всего 50 метров. К слову, недавно Могилевскую заметили на берегу Днепра на прогулке с таинственным незнакомцем и ее собакой Айей.

Коттедж Могилевской стоит за высоким забором
скриншот с видео
Могилевская переехала в небольшой коттедж на берегу Днепра
скриншот с видео
Могилевская с таинственным незнакомцем на прогулке
скриншот с видео

Соседи артистки рассказали, что свободное время Могилевская занимается духовными практиками и йогой на террасе дома.

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