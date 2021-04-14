ЗМІ з'ясували деталі переїзду Могилевської в котедж на березі Дніпра і показали нові кадри

Юля Ухіна Люди 12:28, 14.04.2021 Оновлено: 13:19, 14.04.2021

Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно переїхала в котедж на березі Дніпра, насправді орендує його. Артистка має намір провести у двоповерховому дерев'яному будиночку все літо.

Про це йдеться в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE. Журналістам вдалося застати Наталю вдома й сфотографувати її на терасі. Також вони розглянули, що відбувається у дворі у зірки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що присадибна ділянка котеджу Могилевської крихітна, але затишна. Зовні її прикрашають східні ліхтарики та полотно з зображенням індійського слона мудрості.

Могилевська живе в невеликому котеджі на березі Дніпра
скриншот з відео
Могилевська живе в невеликому котеджі на березі Дніпра
скриншот з відео
Тераса котеджа, в якому живе Могилевська
скриншот з відео
Могилевська в котеджі на березі Дніпра
скриншот з відео
Могилевська в котеджі на березі Дніпра
скриншот з відео

Котедж артистки стоїть за високим парканом і тут ведеться цілодобове відеоспостереження. Власного пляжу в будинку немає, проте до річки всього 50 метрів. До речі, нещодавно Могилевську помітили на березі Дніпра на прогулянці з таємничим незнайомцем та її собакою Айєю.

Котедж Могилевської стоїть за високим парканом
скриншот з відео
Могилевська переїхала в невеликий котедж на березі Дніпра
скриншот з відео
Могилевська з таємничим незнайомцем на прогулянці
скриншот з відео

Сусіди артистки розповіли, що у вільний час Могилевська займається духовними практиками і йогою на терасі будинку.

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