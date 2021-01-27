СМИ показали элитный особняк Ротару под Киевом. Фото и видео

В СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской певицы Софии Ротару. Именно в нем артистка проводит большую часть времени в период пандемии коронавируса.

Так, жилье расположено в селе Пятихатка Киевской области по улице Соловьяненко. Об этом сообщает издание "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, особняк Ротару находится на границе двух сел, в сосновой роще далеко от трассы. Отмечается, что при этом дом не имеет выхода к водоему.

Кроме того, коттедж находится среди хвойных деревьев. Певица также высадила на своей территории элитные голубые ели, туи и другие декоративные растения.

Согласно источнику, особняк площадью 1412 кв. м. Ротару приобрела еще 15 лет назад. Изначально деревянный сруб обложили кирпичом, а теперь коттедж имеет угловатую форму и несколько уровней.

Также во время съемки во дворе был припаркован белый Range Rover знаменитости, а из трубы над каминным залом дома шел дым.

Добавим, что по соседству Ротару есть множество шикарных особняков, а рядом ведется строительство дворца.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Ротару решила продать свою гостиницу Villa Sofia в Крыму. Артистка хочет получить за отель 25 миллионов евро: в цену входит недвижимость со всем оборудованием и мебелью.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Новым годом София Ротару приехала в Украину из России и выступила в "Вечернем квартале". Так, концерт студии "Квартал 95" состоялся 22 декабря в Киеве.