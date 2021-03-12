Как выглядит элитный дом Осадчей и Горбунова под Киевом: опубликовано видео

В сети показали, как выглядит двухэтажный особняк украинской ведущей Кати Осадчей и ее супруга, продюсера и шоумена Юрия Горбунова.

Так, площадь участка звездных супругов составляет 13 соток. Элитный дом Осадчей и Горбунова расположен в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Осадчая и Горбунов сумели разместить на 13 сотках два здания: двухэтажный особняк и гостевой домик. Во дворе также есть горки и качели для их маленького сына Ивана.

Отмечается, что жилье знаменитостей от чужих глаз прячут два забора, патрули военизированной охраны, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде. К слову, артисты живут по соседству с певицей Настей Каменских и ее мужем, рэпером и продюсером Потапом.

"Если вы желаете стать соседями знаменитостей, готовьте минимум 500 тысяч долларов. Именно столько сейчас стоят самые дешевые апартаменты в этом поселке", – говорится в сюжете "Викриття".

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