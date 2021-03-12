Как выглядит элитный дом Осадчей и Горбунова под Киевом: опубликовано видео
В сети показали, как выглядит двухэтажный особняк украинской ведущей Кати Осадчей и ее супруга, продюсера и шоумена Юрия Горбунова.
Так, площадь участка звездных супругов составляет 13 соток. Элитный дом Осадчей и Горбунова расположен в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Осадчая и Горбунов сумели разместить на 13 сотках два здания: двухэтажный особняк и гостевой домик. Во дворе также есть горки и качели для их маленького сына Ивана.
Отмечается, что жилье знаменитостей от чужих глаз прячут два забора, патрули военизированной охраны, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде. К слову, артисты живут по соседству с певицей Настей Каменских и ее мужем, рэпером и продюсером Потапом.
"Если вы желаете стать соседями знаменитостей, готовьте минимум 500 тысяч долларов. Именно столько сейчас стоят самые дешевые апартаменты в этом поселке", – говорится в сюжете "Викриття".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской певицы Софии Ротару.
Также свой загородный особняк под Киевом показал украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма. Он проживает там вместе со своей супругой Лилией и сыном Леоном.
Украинская певица Светлана Тарабарова впервые показала свой новый дом в закрытом комплексе под Киевом. Так, знаменитости и ее супругу Алексею пришлось взять несколько кредитов, чтобы купить жилье.