Могилевская переехала в эко-дом на берегу Днепра. Фото и видео особняка

Популярная украинская певица Наталья Могилевская на протяжении многих лет жила в самом центре столицы, однако недавно решила перебраться на окраину.

В прошлом году она переехала в деревянный домик на Осокорках с видом на Днепр. Недвижимость хоть и не впечатляющих размеров, зато весьма экологичная, поскольку сделана из дерева. Об этом сообщает "Страна" (чтобы смотреть видео и фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, на крыше дома есть две панели – солнечные батареи, которые обеспечивают жилье "зеленой энергией". Также на территории двора расположен гараж и уличная терраса, украшенная китайскими фонариками.

В уютном коттедже есть кухня-гостиная, отдельная комната для музыкальных репетиций и несколько спален на втором этаже.

Владения артистки находятся прямо на берегу Днепра, но личного входа на пляж нет. Наталья Могилевская живет в загородном доме с любимой собакой, которую зовут Ая, поэтому места для них двоих вполне достаточно.

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