Скончался муж королевы Елизаветы ll принц Филипп

В Великобритании 9 апреля скончался муж Елизаветы ll, принц Филипп в возрасте 99 лет.

Как говорится в сообщении Букингемского дворца в Twitter, он не дожил два месяца до своего 100-летия.

"С глубокой скорбью ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - отмечается в заявлении дворца.

Королева Елизавета II и принц Филипп прожили вместе 73 года. Globallookpress

В начале 2021-го года принц Филлип попал в больницу. Перед госпитализацией он несколько дней жаловался на плохое самочувствие. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом.

1 марта герцога перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце из-за давно диагностированного заболевания.

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