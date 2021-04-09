Помер чоловік королеви Єлизавети ll принц Філіп

У Великобританії 9 квітня помер чоловік Єлизавети ll принц Філіп у віці 99 років.

Як йдеться в повідомленні Букінгемського палацу в Twitter, він не дожив два місяці до свого 100-річчя.

"З глибоким сумом її Величність Королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці в Віндзорському замку", - наголошується в заяві палацу.

Королева Єлизавета II і принц Філіп прожили разом 73 роки. Globallookpress

На початку 2021-го року принц Філіп потрапив до лікарні. Перед госпіталізацією він кілька днів скаржився на погане самопочуття. Пізніше лікарі діагностували у чоловіка Єлизавети II інфекцію. Джерела не уточнювали яку саме, але запевнили, що це не пов'язано з коронавірусом.

1 березня герцога перевели в госпіталь Святого Варфоломія, де йому зробили операцію на серці, а вже в середині місяця його виписали з лікарні.

Принц Філіп залишає лікарню

Принц Філіп після операції

Принц Філіп відправився з лікарні в замок

Принц Філіп виписали зі шпиталю

Принц Філіп прибув в замок

Коротко про принца Філіпа:

Принц Філіп – принц Грецький і Датський, онук короля Греції Георга I. Після одруження відмовився від титулів і прийняв британське підданство.

У них четверо дітей: Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Уессекський.

Принц 15 грудня 2016 року побив рекорд довголіття серед чоловіків, що походять від королеви Вікторії.

Він залишив публічну діяльність в серпні 2017 року після того, як протягом довгих десятиліть супроводжував всюди королеву Єлизавету II і був присутній на різних благодійних заходах.

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