Мир скорбит по принцу Филиппу: он был поколением, которого никогда не увидим

Мировые лидеры и Даунинг-стрит почтили память принца Филиппа, который скончался 9 апреля на 100-м году жизни.

Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, принц был источником вдохновения для бесчисленного множества молодых людей, пишет Daily Mail.

"Он помогал королевской семье и самой британской монархии выдерживать курс так, чтобы она оставалась институтом, безусловно жизненно необходимым для баланса и радости нашей жизни как нации", – сказал он в своем выступлении на Даунинг-стрит.

Джонсон также напомнил, что герцог Эдинбургский оставался одним из последних ветеранов, сражавшихся во Второй мировой войне. "В те годы он приобрел этику военной службы, которую впоследствии применял в ходе беспрецедентных перемен поствоенной эпохи", – отметил он.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что крайне опечалена новостью о смерти герцога. "Я выражаю свои личные глубочайшие соболезнования – и в равной степени от имени правительства и народа Шотландии – Ее Величеству Королеве и ее семье", - написала она.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить государственные флаги в стране, чтобы почтить память ушедшего из жизни принца Филиппа. По словам премьера, принц олицетворял поколение, которого мы никогда больше не увидим. "Содружество скорбит о смерти принца Филиппа и благодарит за то, что он был с нами долгую жизнь", – сказал он в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил невосполнимую потерю для британского народа. "Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, чтобы служить своему народу и быть примером для будущих поколений", – написал он в Twitter.

Король Швеции Карл XVI Густав назвал принца Филиппа "добрым другом". "Вся наша семья высоко ценила дружбу с ним", – добавил он.

Король Норвегии Гаральд также принес глубочайшие соболезнования королеве Елизавете II и всем британцам.

Коротко о принце Филиппе:

Принц Филипп – принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I. После женитьбы отказался от титулов и принял британское подданство.

У него с королевой Елизаветой II четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Принц 15 декабря 2016 года побил рекорд долголетия среди мужчин, происходящих от королевы Виктории.

Он ушел от публичной деятельности в августе 2017 года после того, как в течение долгих десятилетий сопровождал повсюду королеву Елизавету II и присутствовал на различных благотворительных мероприятиях.

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