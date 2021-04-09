Принц Филипп оставил $39 млн: кому может достаться наследство

Супруг Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля, оставил после себя огромное состояние, которое оценивается примерно в $39 миллионов долларов (24 млн фунтов стерлингов).

Об этом сообщает издание Express. По словам инсайдеров, королевская семья пока не обнародовала завещания герцога Эдинбургского, однако вполне вероятно, что среди претендентов на наследство Филиппа будут его четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

Отмечается, что свое состояние герцог заработал за время работы на флоте и в качестве рабочего члена королевской семьи, получая зарплату в размере около 40 0000 фунтов стерлингов в год из суверенного гранта.

У принца Филиппа также совместно с Елизаветой II была дорогая коллекция произведений искусства. Кроме того, супруги являются владельцами некоторых акций. Однако вполне вероятно, что королева сохранит активы.

К слову, титул герцога Эдинбургского, который принц Филипп получил 20 ноября 1947 года в день свадьбы с Елизаветой II, теперь официально будет возвращен Ее Величеству. Однако инсайдеры уточняют, что младший сын умершего, принц Эдуард, вскоре может унаследовать его.

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