Супруг Елизаветы II срочно госпитализирован: что известно

99-летнего британского принца Филиппа госпитализировали в лондонскую больницу, потому что ему стало плохо.

В Букингемском дворце заявили, что это необходимая мера предосторожности, которой посоветовал придерживаться семейный врач. В частную больницу короля Эдуарда VII супруга Елизаветы II забрали во вторник вечером, 16 февраля. Об этом пишет Seattletimes.

Герцог Эдинбургский останется под присмотром специалистов еще несколько дней, чтобы восстановиться и набраться сил.

Последний раз принц Филипп попадал в больницу в декабре 2019 года, где провел четыре ночи. Представители королевского дворца объясняли, что это лечение было запланированным.

Британский принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году. У супругов есть четверо детей, восемь внуков и девять правнуков. На публике он появляется крайне редко, в отставку ушел в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Филипп отказывается отмечать свое 100-летие. Как стало известно, он не проявляет никакого желания отмечать юбилей, потому что даже не хотел дожить до этого возраста. Но во дворце и его близкие уже начали подготовку к празднику.