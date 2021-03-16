99-летнего принца Филиппа выписали из больницы. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Принца Филиппа выписали из больницы

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп покинул частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Всего герцог Эдинбургский пробыл в стационаре 28 суток – это самая долгая госпитализация в его жизни.

Отмечается, что принц Филипп направился в Виндзорский замок, чтобы воссоединиться с королевой Елизаветой. Источники сообщили, что герцог был в "хорошем настроении".

Принца Филиппа выписали из больницы
Принца Филиппа выписали из больницы
Принца Филиппа выписали из больницы
Принца Филиппа выписали из больницы
Принца Филиппа выписали из больницы

Напомним, что принца Филиппа госпитализировали 16 февраля в частную больницу короля Эдуарда VII из-за плохого самочувствия. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом.

1 марта 99-летнего герцога Эдинбургского перевели в больницу святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце из-за давно диагностированного заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу летом 2021 года исполнится 100 лет. Но герцог Эдинбургский против того, чтобы праздновать день рождения.

  • Меган Маркл заговорила о расизме в королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша. Герцогиня Сассекская также отметила, что ее заявление не касается королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

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