99-летнего принца Филиппа выписали из больницы. Фото
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп покинул частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне.
Об этом сообщает издание Daily Mail. Всего герцог Эдинбургский пробыл в стационаре 28 суток – это самая долгая госпитализация в его жизни.
Отмечается, что принц Филипп направился в Виндзорский замок, чтобы воссоединиться с королевой Елизаветой. Источники сообщили, что герцог был в "хорошем настроении".
Напомним, что принца Филиппа госпитализировали 16 февраля в частную больницу короля Эдуарда VII из-за плохого самочувствия. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом.
1 марта 99-летнего герцога Эдинбургского перевели в больницу святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце из-за давно диагностированного заболевания.
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Супругу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу летом 2021 года исполнится 100 лет. Но герцог Эдинбургский против того, чтобы праздновать день рождения.
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