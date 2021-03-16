99-летнего принца Филиппа выписали из больницы. Фото

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп покинул частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Всего герцог Эдинбургский пробыл в стационаре 28 суток – это самая долгая госпитализация в его жизни.

Отмечается, что принц Филипп направился в Виндзорский замок, чтобы воссоединиться с королевой Елизаветой. Источники сообщили, что герцог был в "хорошем настроении".

Напомним, что принца Филиппа госпитализировали 16 февраля в частную больницу короля Эдуарда VII из-за плохого самочувствия. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом.

1 марта 99-летнего герцога Эдинбургского перевели в больницу святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце из-за давно диагностированного заболевания.

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